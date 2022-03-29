سياسة
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صحيفة: الإمارات والبحرين والمغرب طلبوا من إسرائيل شراء منظومات دفاع جوي
قالت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية إن الإمارات والبحرين والمغرب طلبوا خلال القمة التي انعقدت في إسرائيل شراء منظومات دفاع جوي وصواريخ ورادار من تل أبيب، وأكدت الصحيفة أن شركات إسرائيلية تلقت بالفعل طلبات الشراء التي تنتظر التصديق.
صحيفة: الإمارات والبحرين والمغرب طلبوا من إسرائيل شراء منظومات دفاع جوي
وفقاً لمسؤول أمني إسرائيلي فإن جزءاً لا بأس به من الطلبات سيجري التصديق عليه قريباً / AFP
29 مارس 2022

أفادت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية نقلاً عن مصادر إسرائيلية أن المغرب ودول الخليج عرضت على إسرائيل طلبات لشراء وسائل قتالية دفاعية.

وطلبت دول الخليج على وجه الخصوص شراء منظومة القبة الحديدية ورادار "الصنوبر الأخضر" ومنظومة الصواريخ "حيتس" المضادة للصواريخ. وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم مثل هذه الطلبات إذ نقلت من خلال قنوات أخرى.

وعرضت في القمة التي شاركت فيها الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل عدة مواضيع مدنية وأمنية وتقرر تحويلها إلى منتدى سنوي دائم.

وتلقت شركتان على الأقل من كبار الشركات الأمنية بالإضافة الى شركتين أصغر طلبات لشراء أنظمة القبة الحديدية والمصادقة على الطلب حالياً بيد وزارة الأمن، وحسب مسؤول أمني لـ"غلوبس" فإن جزءاً لا بأس به من الطلبات سيجري التصديق عليه قريباً.

وتجري إسرائيل هذه الأيام نقاشات مع الإدارة الأمريكية في واشنطن الشريكة بتطوير جزء من هذه المنظومات.

ولفت التقرير إلى أن دولاً أخرى في أوروبا وعلى رأسها ألمانيا وأوكرانيا طلبت شراء القبة الحديدية، ونقل التقرير عن مصدر مطلع بأن أوكرانيا جددت طلبها بشراء المنظومة مع دعم أمريكي كامل، لكن الجواب الإسرائيلي على الطلب لا يزال سلبياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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