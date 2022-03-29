بدأ الوفدان الروسي والأوكراني صباح الثلاثاء مباحثاتهما في "قصر دولمة بهتشة" الرئاسي بمدينة إسطنبول، وذلك مباشرة عقب كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب مراسل الأناضول وصل الوفد الأوكراني أولاً صباح اليوم إلى "قصر دولمة بهتشة" ثم أعقبه الوفد الروسي، لبدء الجولة الجديدة من المفاوضات لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وعلمت الأناضول من مصادر دبلوماسية أنّ المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستستمر اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.

وأعرب أردوغان في كلمته عن إيمانه بعدم خسارة أي طرف في معادلة السلام العادل للأزمة الروسية-الأوكرانية، وأنّ إطالة أمد الحرب "ليست في صالح أحد".

وقال: "تعاملنا بإنصاف في كل المنابر الدولية مع الطرفين (الروسي والأوكراني) عبر ضمان حقوقهما ومراعاة حساسياتهما".

وقال أردوغان إن إحراز تقدم في المحادثات قد يمهد الطريق لعقد اجتماع بين رئيسَي البلدين.

من جهته صرح ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي على تويتر بأن الوفود ستبحث "البنود الأساسية لعملية التفاوض. وتعمل الوفود بشكل متوازٍ على مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الخلافية".

وقد فشلت المحادثات السابقة بين الجانبين، التي عقدت في بيلاروسيا بشكل مباشر أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في إحراز تقدم بشأن إنهاء الحرب التي بدأت منذ شهر وأسفرت عن مقتل آلاف ونزوح أكثر من عشرة ملايين أوكراني.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل المحادثات إن بلاده مستعدة لإعلان حيادها كما طالبت موسكو، وتقديم تنازلات بشأن مصير دونباس، المنطقة المتنازع عليها في شرق البلاد.