أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح للمرأة بأداء العمرة من دون محرم، وحددت السن التي يُسمح فيها بمنح التأشيرة للنساء القادمات من الخارج لأداء العمرة، وفق ما نشرته صحيفة عكاظ.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمرأة الحصول على تأشيرة العمرة ضمن "عصبة نساء" إذا كان عمرها 45 سنة.

وأضافت: "أما إذا كانت دون الـ45 سنة فهي ملزمة بمحرم".

وشددت على ضرورة تشكيل الوكيل المحلي المعتمد مجموعات عصب النساء.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أنه جرى السماح لغير المحصّنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا، كما ألغت أيضاً اشتراط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" لجميع زوار الحرمين.