سياسة
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السعودية تعلن شروطاً لمنح المرأة تأشيرة العمرة بلا محرم.. ما هي؟
أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح للمرأة بأداء العمرة من دون محرم. وأوضحت أنه يمكن للمرأة الحصول على تأشيرة العمرة ضمن "عصبة نساء" إذا كان عمرها 45 سنة.
السعودية تعلن شروطاً لمنح المرأة تأشيرة العمرة بلا محرم.. ما هي؟
وفق الوزارة إذا كانت المرأة دون سن 45 فهي ملزمة بمحرم للحصول على تأشيرة العمرة / AP
29 مارس 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح للمرأة بأداء العمرة من دون محرم، وحددت السن التي يُسمح فيها بمنح التأشيرة للنساء القادمات من الخارج لأداء العمرة، وفق ما نشرته صحيفة عكاظ.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمرأة الحصول على تأشيرة العمرة ضمن "عصبة نساء" إذا كان عمرها 45 سنة.

وأضافت: "أما إذا كانت دون الـ45 سنة فهي ملزمة بمحرم".

وشددت على ضرورة تشكيل الوكيل المحلي المعتمد مجموعات عصب النساء.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أنه جرى السماح لغير المحصّنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا، كما ألغت أيضاً اشتراط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" لجميع زوار الحرمين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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