سياسة
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البنتاغون يخصص دعماً مالياً لتنظيم YPG/PKK الإرهابي في ميزانية 2023
خصّصَت وزارة الدفاع الأمريكية 542 مليون دولار من ميزانيته لعام 2023، لتدريب وتجهيز الجيش العراقي ومجموعات في سوريا يهيمن عليها تنظيم YPG/PKK الإرهابي، بحجة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.
البنتاغون يخصص دعماً مالياً لتنظيم YPG/PKK الإرهابي في ميزانية 2023
عناصر من تنظيم PKK الإرهابي - صورة أرشيفية / AFP
29 مارس 2022

خصصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) 542 مليون دولار من ميزانيتها لعام 2023، لبرنامج "تدريب وتجهيز" الجيش العراقي، ومجموعات في سوريا يهيمن عليها تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، مشروع ميزانية السنة المالية 2023 للكونغرس للتصديق عليه، متضمناً 813 مليار دولار للإنفاق الدفاعي.

وحسب الوثائق المتعلقة بميزانية البنتاغون لعام 2023، خُصّصَت 542 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز المُدرَجة في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

ولم تحدد الوثيقة الحصة المخصصة لكل من الجيش العراقي والمجموعات في سوريا بما فيها YPG/PKK الإرهابي.

يُشار أن الإدارة الأمريكية خصصت 500 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز في السنة المالية 2022، منها 177 مليون دولار لدعم مجموعات في سوريا، بما في ذلك YPG/PKK.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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