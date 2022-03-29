خصصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) 542 مليون دولار من ميزانيتها لعام 2023، لبرنامج "تدريب وتجهيز" الجيش العراقي، ومجموعات في سوريا يهيمن عليها تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، مشروع ميزانية السنة المالية 2023 للكونغرس للتصديق عليه، متضمناً 813 مليار دولار للإنفاق الدفاعي.

وحسب الوثائق المتعلقة بميزانية البنتاغون لعام 2023، خُصّصَت 542 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز المُدرَجة في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.

ولم تحدد الوثيقة الحصة المخصصة لكل من الجيش العراقي والمجموعات في سوريا بما فيها YPG/PKK الإرهابي.

يُشار أن الإدارة الأمريكية خصصت 500 مليون دولار لبرنامج التدريب والتجهيز في السنة المالية 2022، منها 177 مليون دولار لدعم مجموعات في سوريا، بما في ذلك YPG/PKK.