قال مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تجري مناقشة الضمانات الأمنية وترتيب وقف لإطلاق النار في المحادثات الجارية بين أوكرانيا وروسيا في تركيا اليوم الثلاثاء وذلك لحل المشكلات الإنسانية.

وأضاف المستشار ميخائيلو بودولياك عبر التلفزيون الأوكراني: "تجري الآن مشاورات مكثفة حول بعض القضايا المهمة، أهمها اتفاق على ضمانات دولية لأمن أوكرانيا لأننا بهذا الاتفاق سنتمكن من إنهاء الحرب كما تحتاج أوكرانيا".

وأردف: "القضية الثانية هي وقف إطلاق النار لحل كل المشكلات الإنسانية المتفاقمة".

وأوضح أن مشكلة أخرى تتمثل في "تصعيد الحرب" التي تتضمن ما قال إنه "انتهاك لقواعد الحرب"، من دون أن يعطي تفاصيل.

وذكر التلفزيون الأوكراني أن المحادثات مع روسيا بدأت في تركيا اليوم الثلاثاء من دون أن يتصافح أعضاء الوفدين.

وقال مراسل أوكراني: "كان يوجد ترحيب بارد ولم تكن توجد مصافحة"، من دون أن يوضح ما إذا كان قد شهد اجتماع الوفود أو أن المسؤولين أبلغوه بذلك.

من جهته أثنى السفير الأوكراني في أنقرة واسيل بودنار على الدعم التركي الذي تقدمه للمباحثات بين أوكرانيا وروسيا.

وفي حديثه للأناضول أعرب بودنار عن أمله وقف الحرب بين بلاده وروسيا في أقرب وقت ممكن.

وقال: "نريد وقف القتل الذي يمس أطفالنا وعائلاتنا ومواطنينا، نشكر تركيا على دعمها".

وأشار السفير الأوكراني إلى مواصلة روسيا هجماتها واستهدافها محطات الوقود في أوكرانيا.

وشدد على أهمية صون أوكرانيا وحدة أراضيها وضمان أمنها، وقال: "تركيا من الدول القوية التي نعتمد عليها، نحن وتركيا في صف واحد، نحن في صف السلام ونريد السلام".

وقال بودنور: "الحدود الأوكرانية-البولندية مليئة بالنازحين، تركيا تواصل دعمها. الأطفال في دور الأيتام الأوكرانية يتواصل قدومهم إلى (ولاية) أنطاليا، نتمنى أن تنتهي الحرب ويعود الأطفال إلى دراستهم".

وصباح الثلاثاء بدأ الوفدان الروسي والأوكراني مباحثاتهما في "قصر دولمة بهتشة" الرئاسي بمدينة إسطنبول، وذلك مباشرة عقب كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.