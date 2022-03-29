سياسة
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تركيا تعلن اتفاق وفدي روسيا وأوكرانيا حول عدد من المسائل.. تعرَّف التفاصيل
صرّح وزير الخاجية التركي مولود جاوش أوغلو عقب انتهاء جلسة المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني بإسطنبول، بأن الطرفين توصّلا إلى اتفاق حول عدد من المسائل.. تعرَّف التفاصيل.
تركيا تعلن اتفاق وفدي روسيا وأوكرانيا حول عدد من المسائل.. تعرَّف التفاصيل
جاوش أوغلو يعلن توصّل الوفدين الروسي والأوكراني إلى اتفاق حول عدة مسائل / AA
29 مارس 2022

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء توصّل الوفدين الروسي والأوكراني في مفاوضاتهما بمدينة إسطنبول، إلى اتفاق على عدة مسائل.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء جلسة المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني التي عُقِدت في قصر دولمة باهجة الرئاسي في إسطنبول.

وأعرب جاوش أوغلو عن بالغ امتنانه لرؤية زيادة التقارب بين الطرفين الروسي والأوكراني في كل مرحلة من مراحل المفاوضات.

وأضاف أن مفاوضات إسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني، مؤشر على ثقة الأطراف بتركيا، وتابع: "اليوم سُجِّل التقدم الأهم منذ بدء المباحثات الروسية الأوكرانية".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدد وزيرا خارجية البلدين مسار المسائل الأصعب في اللقاءات القادمة.

وأكد جاوش أوغلو أن المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان، بذلوا جهوداً دبلوماسية كبيرة منذ اندلاع الصراع بين الجانبين، بهدف تهدئة الوضع ومنع التصعيد.

ولفت إلى أن المساعي الدبلوماسية التركية تكللت بعقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف وأوكرانيا دميترو كوليبا، بولاية أنطاليا التركية في 10 مارس/آذار الجاري.

وذكر أنه أجرى زيارة لروسيا ومن ثمّ أوكرانيا لمواصلة المشاورات مع مسؤولي البلدين، وذلك بعد اجتماع لافروف وكوليبا في أنطاليا مباشرة.

وأوضح جاوش أوغلو أن استضافة إسطنبول لجولة المفاوضات، تعدّ مؤشراً على مدى إيلاء تركيا كلتا الدولتين وإحلال السلام في المنطقة اهتماماً.

وجدد تأكيده أن تركيا تولي وقف إطلاق النار بين الطرفين في أقرب وقت اهتماماً، ومن ثمّ إحلال سلام دائم بينهما.

ودعا الوزير التركي في هذا السياق إلى وجوب إنهاء الحرب التي أدّت إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف من ديارهم.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عمليات عسكرية موسّعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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