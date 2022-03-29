سياسة
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الجزائر تعلن اكتشافات نفطية جديدة جنوبي البلاد.. كم بلغ حجمها؟
قالت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للمحروقات إنها توصّلت إلى كشف نفطي جنوب شرقي البلاد، باحتياطات إجمالية 961 مليون برميل. وفي 20 مارس/آذار الجاري، أعلنت سوناطراك كشفاً نفطياً مع شريكها الإيطالي "إيني"، باحتياطات قدرت بـ140 مليون برميل.
الجزائر تعلن اكتشافات نفطية جديدة جنوبي البلاد.. كم بلغ حجمها؟
شركة سوناطراك الجزائرية تعلن كشفاً نفطياً جنوب شرقي البلاد باحتياطات إجمالية 961 مليون برميل / Reuters
29 مارس 2022

أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات (حكومية) الثلاثاء كشفاً نفطياً جنوب شرقي البلاد، باحتياطات إجمالية 961 مليون برميل.

وقالت سوناطراك في بيان، إنه بتاريخ 22 مارس/آذار 2022، أنجزت الشركة بنجاح (كشف) بئر نفطية غرب منطقة عقلة الناصر، في محيط تقرت شرق 1 الواقع شمال حقل حاسي مسعود، جنوب شرقي البلاد.

ولفت البيان إلى أن "تقييم الإنتاج الذي أجري على البئر، أظهر نفطاً وغازاً مصاحباً بمعدلات تدفق قدرها 5094 برميل/يومياً من النفط، و185.58 ألف متر مكعب يومياً من الغاز".

وأوضح البيان أن هذه النتيجة سمحت برفع حجم الاحتياطات بالرقعة المعنية إلى 961 مليون برميل، مع إسهام البئر المكتشفة بـ(عقلة الناصر) باحتياطات قدرها 415 مليون برميل.

وأشار إلى أن سوناطراك تؤكد بهذا الاكتشاف، الإمكانيات النفطية الهامة لمنطقة تقرت (جنوب شرق)، وتعتزم تسريع تطوير هذا القطب لزيادة الإنتاج الجزائري.

ووفق البيان نفسه، حققت سوناطراك خلال الشهر الجاري كشفاً آخر بمنطقة أولاد سيد الشيخ بولاية البيض (جنوب غرب).

وأظهر تقييم الإنتاج للبئر المكتشفة نفطاً خاماً وغازاً مصاحباً بمعدلات تدفق بلغت 925 برميل نفط باليوم، و6456 متراً مكعباً من الغاز يومياً.

وفي 20 مارس/آذار الجاري، أعلنت سوناطراك كشفاً نفطياً مع شريكها الإيطالي "إيني"، باحتياطات قدرت بـ140 مليون برميل، في محيط الاستكشاف زملة العربي الواقع بحوض بركين (جنوب شرق).

وأوضحت سوناطراك أن عملية الحفر أظهرت اكتشافاً هاماً من النفط الخام خلال مرحلة اختبارات الإنتاج قُدِّرت بـ7000 برميل يومياً، و140 ألف متر مكعب يومياً من الغاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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