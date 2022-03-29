دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء روسيا إلى وقف الحرب "فوراً" وسحب جنودها من أوكرانيا وفتح المجال للمفاوضات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالرباط، جمع بلينكن ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وأكّد بلينكن في المؤتمر، أن واشنطن لا تزال تشك في جدية روسيا إزاء المفاوضات مع أوكرانيا، بُعيْد ورود تقارير عن إحراز تقدّم في هذه المباحثات التي استضافتها تركيا.

وقال بلينكن: "لم أر ما يشير إلى أن الأمور تتحرك بطريقة فعّالة، لأننا لم نلمس مؤشرات جدية حقيقية".

ووصل بلينكن إلى المغرب مساء الاثنين، في زيارة تستمر يومين لإجراء مباحثات رسمية، ضمن جولة إقليمية تشمل فلسطين واسرائيل والجزائر.

وانتقد بلينكن استمرار روسيا في التعامل بوحشية مع أوكرانيا حتى الآن.

وتابع: "العدوان الذي شنّته روسيا أدّى إلى نزوح نصف أطفال أوكرانيا، ويجب عليها أن تنهيه الآن وتسحب جنودها وتنخرط في المفاوضات".

وشدد على أن الأوكرانيين لديهم الشجاعة لينخرطوا في المفاوضات حتى في ظل الحرب.

وانتقد الوزير الأمريكي روسيا لكونها كانت وراء توقف إمداد العديد من المنتجات في العالم.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عمليات عسكرية موسّعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".