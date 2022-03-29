سياسة
2 دقيقة قراءة
بوتين يطالب باستسلام ماريوبول.. وماكرون: شراء الغاز بالروبل غير ممكن
أجرى الرئيسان الروسي بوتين والفرنسي ماكرون اتصالاً هاتفياً أكد فيه الأول ضرورة استسلام "القوميين" الأوكرانيين في مدينة ماريوبول، فيما أشار الرئيس الفرنسي إلى استحالة دفع مشتريات الغاز الروسي بالروبل.
بوتين يطالب باستسلام ماريوبول.. وماكرون: شراء الغاز بالروبل غير ممكن
بوتين وماكرون يجريان اتصالاً هاتفياً بخصوص التطورات في أوكرانيا / AA
29 مارس 2022

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن القوات الأوكرانية التي تدافع عن ميناء ماريوبول الاستراتيجي الذي تحاصره القوات الروسية منذ أسابيع يجب أن تستسلم حتى يتسنى تقديم المساعدة للمدنيين في المدينة.

وقال بوتين، حسب بيان للكرملين حول اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه "لإيجاد حل للوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة، يجب على المقاتلين القوميين الأوكرانيين إنهاء المقاومة وإلقاء أسلحتهم".

وحسب المصدر نفسه، أبلغ بوتين نظيره الفرنسي بـ"الإجراءات التي اتخذها الجيش الروسي لتقديم مساعدات إنسانية طارئة وضمان الإجلاء الآمن للمدنيين" في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين أن الرئيسين بحثا المحادثات الروسية-الأوكرانية التي جرت الثلاثاء في إسطنبول والقضايا المتعلقة بقرار موسكو المطالبة بالدفع بالروبل مقابل صادراتها من الغاز.

وأضاف الكرملين أن بوتين وماكرون "اتفقا على مواصلة اتصالاتهما".

في المقابل، قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن ماكرون أبلغ بوتين بأنه من غير الممكن أن يدفع الغربيون عقود شراء الغاز الروسي بالروبل.

وأبلغ المسؤول الصحفيين، بأن "فرنسا تعارض الدفع بالروبل".

وعلى صعيدٍ موازٍ، أفاد البيت الأبيض بالتوصّل إلى اتفاق بين بايدن والأوروبيين على "مواصلة زيادة تكاليف" الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عمليات عسكرية موسّعة في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us