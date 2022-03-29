سياسة
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خلال زيارته طشقند.. أردوغان: علاقاتنا مع أوزبكستان شراكة استراتيجية شاملة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب شريكها الاستراتيجي أوزبكستان كما كانت سابقاً، مهنئاً بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وأوزبكستان.
خلال زيارته طشقند.. أردوغان: علاقاتنا مع أوزبكستان شراكة استراتيجية شاملة
أعرب أردوغان عن فخره بأن تركيا كانت أول دولة تعترف باستقلال أوزبكستان / AA
29 مارس 2022

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه اتفق مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف، على تحديد العلاقات الثنائية بين البلدين على أنها "شراكة استراتيجية شاملة".

جاء ذلك في كلمة له، قبيل مشاركته في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، في قصر "كوك سراي" بالعاصمة طشقند.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب شريكها الاستراتيجي أوزبكستان كما كانت سابقاً، مهنئاً بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وأوزبكستان.

وأعرب عن فخره بأن تركيا كانت أول دولة تعترف باستقلال أوزبكستان وفتح سفارتها فيها.

كما هنأ الرئيس التركي أوزبكستان والعالم التركي والإسلامي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك السبت المقبل، متمنياً البركة والسلام والطمأنينة للجميع.

وفي وقت سابق، وصل الرئيس أردوغان، إلى عاصمة أوزبكستان طشقند، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره شوكت ميرزيوييف.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الدفاع خلوصي أقار، والعدل بكير بوزداغ، والعمل والضمان الاجتماعي وداد بلغين، والصحة فخر الدين قوجه، والتجارة محمد موش، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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