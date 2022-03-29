سياسة
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التحالف بقيادة السعودية يعلن وقف عملياته العسكرية في اليمن خلال رمضان
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن وقف العمليات العسكرية خلال شهر رمضان. وأشار المالكي إلى أن ذلك يهدف إلى "تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".
التحالف بقيادة السعودية يعلن وقف عملياته العسكرية في اليمن خلال رمضان
التحالف بقيادة السعودية يعلن وقف عملياته العسكرية في اليمن خلال رمضان / AFP
29 مارس 2022

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن تركي المالكي وقف العمليات العسكرية للتحالف خلال شهر رمضان.

وقال المتحدث في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء: "استجابةً للدعوة المقدمة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية–اليمنية.. تعلن قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتباراً من سعت (0600) صباح يوم الأربعاء (27 شعبان 1443هـ)، الموافق (30 مارس/آذار 2022م)".

وأشار المالكي إلى أن الإعلان يهدف إلى "تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".

وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم وقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية العام 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، إذ يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليوناً على المساعدات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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