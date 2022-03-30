سياسة
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قد تكون مسيئة.. ترمب يدعو بوتين إلى الكشف عن معلومات حول نجل بايدن
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الرئيس الروسي إلى الكشف عن أي معلومات مسيئة قد تكون لديه بشأن هانتر نجل الرئيس جو بايدن.
قد تكون مسيئة.. ترمب يدعو بوتين إلى الكشف عن معلومات حول نجل بايدن
دونالد ترمب يدعو بوتين الى الكشف عن معلومات حول نجل بايدن / Others
30 مارس 2022

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يخوض حرباً في أوكرانيا، إلى الكشف عن أي معلومات مسيئة قد تكون لديه بشأن هانتر نجل الرئيس جو بايدن.

ويعود الرئيس السابق بذلك إلى اتهامات كررها عدة مرات خصوصاً خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2020 ونفاها هانتر.

وكان هانتر بايدن هدفاً منتظماً لدونالد ترمب. انتقد معسكر الرئيس السابق نجل بايدن تكراراً بأن له مصالح اقتصادية في أوكرانيا والصين في وقت كان والده نائباً للرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017).

وفي مقابلة بثت الثلاثاء خلال برنامج على "Real America's Voice"، أكد ترمب أن زوجة رئيس بلدية موسكو قدمت 3,5 مليون دولار لهانتر بايدن و"عائلته".

وقال ترمب "هذا كثير من المال. أعطته 3,5 مليون دولار وأعتقد أن بوتين قد يكون لديه الرد على هذا الأمر. أعتقد أن عليه كشفه علناً".

وأضاف الرئيس السابق في هذه المقابلة التي أجريت حسب المقدمين، في منزله في فلوريدا، "أعتقد أنه علينا معرفة هذا الرد".

وسبق أن سأل ترمب الرئيس الأمريكي الحالي خلال مناظرة قبل الانتخابات الرئاسية "لماذا، وبدافع الفضول، قدمت زوجة رئيس بلدية موسكو 3,5 مليون دولار لابنك". ورد الديموقراطي "هذا غير صحيح".

ولطالما أكد ترمب، لكن بدون تقديم أدلة، أن هانتر تلقى المال من إيلينا باتورينا زوجة رئيس بلدية موسكو الراحل يوري لوزكوف في محاولة لكسب ود جو بايدن.

وكان ترمب قد اتهم في الماضي جو بايدن بأنه عمل من أجل إقالة مدعٍ أوكراني لحماية شركة غاز تدعى "بوريسما" من ملاحقات بتهم فساد حين كان نجله هانتر عضواً في مجلس إدارة المجموعة.

وهذه "القضية الأوكرانية" أدت الى إطلاق إجراء عزل تاريخي بحق دونالد ترمب، بعدما واجه اتهامات من قبل المعارضة الديموقراطية بأنه استغل مهامه الرئاسية عبر ممارسة ضغط على أوكرانيا لكي تحقق حول منافسه السياسي والأنشطة التجارية لابنه.

وبرّأه مجلس الشيوخ في نهاية المطاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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