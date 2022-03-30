انتشلت السلطات العمانية، مساء الثلاثاء، شخصين قد فارقا الحياة؛ من تحت أنقاض انهيار صخري بالبلاد، ليرتفع عدد القتلى إلى 8، فيما لا يزال هناك 6 مفقودين.

ومساء الأحد، نقل التلفزيون العماني، تقريراً متلفزاً، أفاد بوقوع انهيار صخري "كبير" على مجموعة عمال بمحافظة الظاهرة، شمالي البلاد.

وقال مسؤولون محليون حينها إن الحادث أسفر عن مصرع 6 وإصابة 4 وفقد 8، قبل أن يرتفع عدد القتلى إلى 8، وفق آخر تحديث.

والثلاثاء، أفادت هيئة الدفاع المدني والإسعاف بالسلطنة عبر حسابها الموثق بتويتر، بأن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال شخصين مفارقين للحياة".

وأضافت أن هذا الانتشال جرى "بجهود شاقةٍ مضنية في موقع الانهيار الصخري بمحافظة الظاهرة وباستخدام معدات ثقيلة".

وتابع: "ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن ستة أشخاص آخرين تحت الأنقاض"، دون توضيح جنسياتهم أو تحديد سقف لانتهاء عمليات البحث.

وأعلنت شرطة عمان، في بيان، مساء الثلاثاء، أن مسؤولين أمنيين وبإدارة الحالات الطارئة "زاروا موقع الانهيار الجبلي".

وأضافت أن المسؤولين ذاتهم "ناقشوا طور آخر عمليات البحث والإنقاذ واستعراض الصعوبات وتقديم الحلول الأسرع للوصول إلى باقي المحتجزين تحت الأنقاض".

والأحد، قال مسؤول أمني في تصريحات صحفية، إن المتوفين جميعهم من شخصيات آسيوية، دون تفاصيل أكثر عن هوية المصابين والمفقودين.

وأوضح أن "الانهيارات الصخرية المستمرة عقّدت عمليات الإنقاذ، خصوصاً أن كميات الصخور المتساقطة كبيرة".