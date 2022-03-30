سياسة
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جدل حول الليزر الذي غطى وجه صلاح.. وأربعة منتخبات عربية  تشارك في المونديال
لجأ الجمهور السنغالي إلى توجيه أشعة الليزر بكثافة على أعين لاعبي المنتخب المصري واللاعب محمد صلاح أثناء ركلات الترجيح، ما أثار غضباً واسعاً لدى الجماهير المصرية، فيما تشارك أربعة منتخبات عربية في مونديال قطر.
جدل حول الليزر الذي غطى وجه صلاح.. وأربعة منتخبات عربية  تشارك في المونديال
أظهرت مقاطع الليزر يغطي نصف وجهه صلاح عندما سدد ركلة بشكل غريب فوق مرمى حارس السنغال / AP
30 مارس 2022

أثارت لقطات مصورة أظهرت أشعة ليزر كثيفة موجهة على وجه اللاعب المصري محمد صلاح قبل تسديد ركلة الجزاء أمام السنغال في تصفيات كأس العالم، مساء الثلاثاء غضباً واسعاً لدى الجماهير المصرية.

ولجأ الجمهور السنغالي في مباراة الإياب للتصفيات المؤهلة للمونديال مساء الثلاثاء، إلى توجيه أشعة الليزر بكثافة على أعين لاعبي المنتخب المصري أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، وكذلك على وجه حارس مصر، محمد الشناوي، أثناء تصديه للركلات.

وأظهرت مقاطع التلفاز أشعة الليزر تغطي نصف وجهه اللاعب محمد صلاح عندما سدد ركلة بشكل غريب فوق مرمى حارس السنغال إدواردو ميندي.

وقد تسببت اللقطة بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر العديد من المغردين أن أشعة الليزر أثرت على رؤية صلاح للمرمى، ما دفعه لإهدار الركلة.

وبينما حرمت ركلات الترجيح مصر من الوصول إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي، سيشارك "أسود التيرانغا" في المونديال للمرة الثالثة في تاريخهم، بعد أن بلغوا ربع النهائي في عام 2002، وودعوا البطولة من دور المجموعات في 2018.

مونديال قطر سيشهد مشاركة أربعة منتخبات عربية

ورغم توقع الجميع تأهل منتخب الجزائر بعد فوزه في مباراة الذهاب على الكاميرون في الكاميرون بهدف نظيف، خطف الكاميرون بطاقة التأهل في الدقائق الأخيرة من مباراة الإياب بالجزائر العاصمة وفازوا 2-1.

أما منتخب المغرب فقد تأهل إلى كأس العالم بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية في مباراة سهلة 4-1، في المغرب.

وفي مباراة الإياب بالعاصمة تونس، تأهل أيضاً منتخب تونس رغم تعادله بدون أهداف مع مالي.

وبهذه النتيجة سيشهد مونديال قطر مشاركة أربعة منتخبات عربية هي تونس والمغرب من إفريقيا بجانب قطر والسعودية من آسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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