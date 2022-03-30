سياسة
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جزء من البرامج الانتخابية.. 61% من الفرنسيين يؤيدون حظر ارتداء الحجاب
أشار استطلاع للرأي أجراه معهد CSA الفرنسي لدراسات الرأي، إلى أن 61% من الفرنسيين يؤيدون حظر ارتداء الحجاب في الشارع. وقال 65% من الرجال إنهم يؤيدون حظر الحجاب في الشارع مقابل 58% بين النساء.
جزء من البرامج الانتخابية.. 61% من الفرنسيين يؤيدون حظر ارتداء الحجاب
تمثل فكرة حظر الحجاب جزءاً من البرامج الانتخابية لمرشحين رئاسيين منهم المرشحة الرئاسية مارين لوبان  / AP
30 مارس 2022

أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد CSA الفرنسي لدراسات الرأي، أن 61% من الفرنسيين يؤيدون حظر ارتداء الحجاب في الشارع.

ومنذ عام 2004، حُظر الحجاب بموجب القانون في المدارس الفرنسية.

ووفق الاستطلاع فإن 37% من أصل 61% من الفرنسيين، أيدوا منع الحجاب في الفضاء العام "كلياً"، فيما دعم 24% حظره "نوعاً ما". بالمقابل قال 39% من الفرنسيين إنهم يعارضون "كلياً" و23% يعارضون "نوعاً ما".

وفي استطلاع الرأي الذي نُشر في 24 مارس/آذار، قال 65% من الرجال إنهم يؤيدون حظر الحجاب في الشارع مقابل 58% بين النساء.

وبينما أيد حظر الحجاب أكثر من 75% ممن أعمارهم 65 عاماً أو تزيد، عارضه 56% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً.

ويعتبر حظر ارتداء الحجاب في الشارع أكثر شعبية في البلديات الريفية والبلدات الصغيرة، بنسبة تشكل 66 إلى 68%، لكنها تنخفض إلى ما بين 53% و61% في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، وفق الاستطلاع.

وتلقى فكرة منع الحجاب قبولاً في أوساط اليمين واليمين المتطرف بفرنسا. وتمثل جزءاً من البرامج الانتخابية لمرشحين رئاسيين منهم، مارين لوبان وإريك زمور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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