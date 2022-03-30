سياسة
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تعرف حصيلة القتلى الأطفال في أوكرانيا وأحدث حصيلة لخسائر القوات الروسية
أعلنت أوكرانيا ارتفاع الضحايا الأطفال إلى 145 قتيلا و222 مصاباً، فيما ذكرت هيئة الأركان الأوكرانية، أنّ الجيش دمر في الفترة بين 24 فبراير و30 مارس/آذار، 1723 مركبة مدرعة، و305 مدافع، و96 منظومة صاروخية، و54 منظومة صواريخ دفاع جوي.
تعرف حصيلة القتلى الأطفال في أوكرانيا وأحدث حصيلة لخسائر القوات الروسية
أم وابنتها البالغة 6 سنوات أثناء حديث للصحافة في بروفاري بضواحي كييف  / AP
30 مارس 2022

أعلنت أوكرانيا ارتفاع الضحايا الأطفال إلى 145 قتيلاً و222 مصاباً، منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على البلاد.

وحسب بيان النيابة العامة الأوكرانية، الأربعاء، ألحق القصف الروسي أضراراً بـ790 مؤسسة تعليمية، بينها 75 دمرت بشكل كامل.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الخسائر التي كبدتها قواتها للجيش الروسي بلغت 17 ألفاً و300 جندي، و131 مقاتلة، و131 مروحية، و605 دبابات منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأشارت الهيئة في بيان الأربعاء، أنّ الجيش الأوكراني دمر في الفترة بين 24 فبراير/شباط و30 مارس/آذار، 1723 مركبة مدرعة، و305 مدافع، و96 منظومة صاروخية، و54 منظومة صواريخ دفاع جوي.

وحسب البيان تمكن الجيش الأوكراني من تدمير 1184 مركبة عسكرية، و7 سفن وزوارق حربية، و75 سيارة وقود، و81 طائرة مُسيرة للجيش الروسي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، تدخلت القوات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عملياتها العسكرية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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