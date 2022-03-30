تمكن قراصنة من سرقة أكثر من 620 مليون دولار من لعبة الفيديو الشهيرة، Axie Infinity، وفق ما قال المسؤولون التنفيذيون في شركة الألعاب، الثلاثاء، مما يمثل واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة حتى الآن وسط ارتفاع معدلات مثل هذه الجريمة، حسب صحيفة واشنطن بوست.

ووقعت السرقة، الأربعاء الماضي، وفقاً للشركة، عندما تسلل القراصنة إلى جزء من البلوكشين الأساسي الذي يشغل اللعبة.

وقال المطورون في شركة سكاي مافيس، التي تدير كلاً من أكسي إنفينيتي ورونين، إنهم اكتشفوا الاختراق، الثلاثاء فقط.

وقالت الشركة "كان هناك خرق أمني على شبكة رونين"، مضيفة نحن نعمل مباشرة مع مختلف الوكالات الحكومية لضمان تقديم المجرمين إلى العدالة".

تستخدم Axie Infinity نظام "اللعب من أجل الكسب" الذي يجمع بين التمويل والألعاب، مدعوماً من NFTs، الرموز الفريدة التي يمكن تتبعها إلى المستخدم.

ويشتري اللاعبون NFTs التي تركز على المخلوقات للدخول إلى اللعبة، ثم ينفقون المزيد من العملات المشفرة للحصول على وحوش مختلفة يمكنهم نشرها في المعارك.

وتتمتع NFTs بقيمة في العالمين الرقمي والحقيقي.

وسرق القراصنة رونين حوالي 174000 ETH، وهي العملة المرتبطة بـEthereum blockchain ، وما يقرب من 26 مليون في USDC. وتبلغ قيمة الاثنين مجتمعين حالياً 625 مليون دولار.

وUSDC هي عملة مستقرة، مما يعني أن قيمتها مرتبطة بالدولار الأمريكي.

وأصبحت اختراقات التشفير أكثر شيوعاً مع زيادة كمية نشاط التداول. حيث أدى اختراق منصة Bitmart في ديسمبر/كانون الأول إلى سرقة ما يقرب من 200 مليون دولار من العملة، في حين ضرب أحد المتسللين في الصيف الماضي شبكة Poly Network، ما سمح بسرقة مبلغ يتجاوز 600 مليون دولار أيضاً، على الرغم من أنه أعاد الأموال في نهاية المطاف.

وجرى تجميد التداول في Axie Infinity الثلاثاء في أعقاب الاختراق، ورفضت سكاي مافيس أي مخاوف من أن يؤدي الاختراق إلى تعطيل أنشطتها الثلاثاء.

وأثارت اللعبة في بعض الأحيان جدلاً بسبب تكلفتها العالية. حتى إن الشركة أطلقت "برنامج المنح" الذي يجمع بين اللاعبين الموهوبين الذين يفتقرون إلى المال مع الأشخاص الذين لديهم الأموال، ولكنهم يفتقرون إلى المهارة أو الوقت.

ويعتبر تحويل العملات المسروقة إلى عملة تقليدية أو ورقية واحدة من العقبات الرئيسية أمام لصوص العملات المشفرة المحتملين، الذين يكافحون للحصول على دولارات في العالم الحقيقي من دون لفت انتباه المحققين.

ومثل هذه التحديات يمكن مع مرور الوقت أن تردع المتسللين، لأنهم يدركون أن سرقة الأموال ليست سوى نصف المعركة من أجل الاستفادة منها.

وفي الشهر الماضي، ألقي القبض على زوجين من نيويورك ووجهت إليهما تهمة غسل الأموال بعد أن حاولا تحويل بعض المليارات من عملية اختراق في عام 2016 إلى عملة في العالم الحقيقي.