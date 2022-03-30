سياسة
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"أديداس" تكشف للمرة الأولى عن الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022
كشفت شركة "أديداس" الأربعاء، عن كرة "الرحلة"، المستخدمة رسمية في مونديال قطر 2022. ووفق مديرة التصميم في "أديداس" فإن تصميم كرة الرحلة يحافظ على سرعتها أثناء التحرك في الهواء، وهي أسرع من أي كرة سبق وظهرت في تاريخ المونديال.
"أديداس" تكشف للمرة الأولى عن الكرة الرسمية لمونديال قطر 2022
صُممت "الرحلة" من الداخل والخارج بعد إجراء عدة اختبارات في معامل أديداس مرتبطة بحركة الرياح داخل الملعب
30 مارس 2022

كشفت شركة "أديداس" الأربعاء، عن كرة "الرحلة"، المستخدمة رسمياً في مونديال قطر 2022.

وهذه هي المرة الـ14 التي تصنع فيها أديداس كرة بطولة كأس العالم. وقد صممت أديداس الكرة بطريقة تدعم سرعة اللاعبين، إذ تتحرك الكرة أسرع من أي كرة سبق وظهرت في تاريخ المونديال.

تقول مديرة التصميم في "أديداس" فرنزيسكا لوفيلمان، "اللعبة تزداد سرعة، ومع تسارعها تصبح الدقة واستقرار حركة الكرة أمرين بالغَي الأهمية، وهذا ما يسمح التصميم الجديد بحدوثه، إذ تحافظ الكرة على سرعتها أثناء التحرك في الهواء".

واستطردت لوفيلمان "سعينا إلى أن نجعل المستحيل ممكناً عن طريق الابتكار الجذري لإنشاء أسرع وأدق كرة في تاريخ كأس العالم".

واستوحت أديداس كرة "الرحلة" من الهندسة المعمارية والقوارب الشهيرة وعلم قطر. وسوف تنطلق الكرة في رحلة حول 10مدن في العالم، ضمن خطة الشركة إنشاء سلسلة من المبادرات تهدف إلى المساواة، ووصول اللعبة إلى جميع المجتمعات المحلية.

وستنطلق "الرحلة" لأول مرة من ملعب جرى إنشاؤه خصيصاً من أجل حفل الكشف عن الكرة، قبل أن يجري نقلها والتبرع بها إلى نادي "التحدي"، بطل الدوري السعودي الأول لكرة القدم للسيدات في المملكة العربية السعودية.

ممّ يتكون تصميم كرة كأس العالم 2022؟

صُممت "الرحلة" من الداخل والخارج، بعد إجراء عدة اختبارات صارمة في معامل "أديداس"، مرتبطة بحركة الرياح داخل الملعب، إذ تمنح الكرة أعلى درجات الدقة والثبات داخل الملعب.

ويعمل التصميم الداخلي CTR-CORE المبتكر للغاية، على تحسين الدقة والثبات ودعم اللعب السريع بأفضل شكل ممكن خاصة مع تحرك الكرة في الهواء.

أما جلد الكرة SPEEDSHELL فهو مُصنع من مادة البولي يوريثين (PU)، ويتميز بنسيج دقيق يشكل لوحة وهو جديد ومكون من 20 قطعة، ما يعزز الديناميكا الهوائية لتحسين الدقة واستقرار السرعة في الهواء وتغيير الحركة أثناء التسديد.

ما سعر كرة "الرحلة"؟

يصل سعر كرة كأس العالم 2022، والتي كُشف عنها 30 مارس/آذار، إلى 140 دولاراً وستكون متاحة حصرياً عبر موقع adidas.com ومتاجر أديداس للبيع بالتجزئة حتى 12 أبريل/نيسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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