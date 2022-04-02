على الرغم من أن جميع المسلمين يشتركون في صوم رمضان في شتى بقاع المعمورة، إلا أن الطقوس الرمضانية تختلف من دولة لأخرى، فيما تنفرّد تركيا ببعض العادات والتقاليد في شهر رمضان عن سواها من الدول الإسلامية.

وعندما يُذكر رمضان في تركيا، تتبادر إلى الذهن التقاليد التي استمرت لقرون. وبينما اندثر بعضها في صفحات التاريخ، استمر البعض الآخر لغاية يومنا الحالي. وفيما يلي بعض من هذه التقاليد التي لا غنى عنها.

"المحيا"

استقبالاً لشهر رمضان، تتزين المساجد التركية بلافتات مضيئة يُطلق عليها اسم "المحيا"، تضيء مآذن المسجد بكتابات مثل "أهلاً بكم في رمضان" و" رمضان مبارك" و"أهلا بكم سلطان الشهور" و"رمضان نعمة".

وأصل كلمة "محيا" (mahya )، التي تعني "لمدة شهر"، يأتي من الكلمة الفارسية (mahiye).

و"المحيا" من التقاليد العثمانية التي يبلغ عمرها 450 عاماً، وما زالت مستمرة حتى يومنا الحالي.

خبز البيدا

ُيعتبر خبز "البيدا" أحد أهم التقاليد التركية التي ترمز إلى شهر رمضان، حيث يُعدّ بمثابة جوهرة تاج موائد الإفطار خلال شهر رمضان.

وقُبيل أذان المغرب، يتجمّع الأتراك صغاراً و كباراً، أو كما يقولها الأتراك من عمر الـ7 إلى 77، في طوابير أمام الأفران منتظرين بصبر خروج الخبز الطازج ليأخذوه إلى موائدهم يومياً خلال شهر رمضان.

مشروبات عثمانية

من التقاليد التي لا قل أن تجد لها مكاناً في موائد رمضان في الوقت الحاضر هي الشربات الملونة التي يعود تاريخها إلى 600 عام.

وهي عصائر مركّزة محضّرة من جميع أنواع الفواكه والزهور المختلفة التي يمكن التفكير فيها، والمحلّاة بالعسل أو السكر. والتي لا تزال حاضرة على موائد إفطار الأتراك إلى اليوم.

وكان شراب التمر الهندي والتوت البري يُعتبران من أكثر المشروبات المفضلة في العصر العثماني خلال شهر رمضان.

وجبات الإفطار الجماعية

من التقاليد التي تُميّز شهر رمضان، موائد الإفطار الجماعي التي تعجّ بها الشوارع والميادين وساحات المساجد والمتنزهات العامة.

حيث تُقدّم هذه الوجبات لأغراض خيرية للتأكد من أن الجميع، سواء من ذوي الدّخل المنخفض أو حتى الأغنياء، قد وجدوا طعام إفطارهم.

وإلى جانب "موائد الرحمن"، هناك أيضاً الموائد العائلية التي لها أبعاد اجتماعية تتمثّل بلمّ شمل العوائل على مائدة الإفطار بانتظام، ودعوة الأهل والأحباب والأقارب والأصدقاء إلى تلك الموائد وتبادل المحبة والبركة.

حلوى الجولاش

على رأس قائمة الأطعمة التي تتزين بها الموائد التركية خلال شهر رمضان، تأتي حلوى الجولاش (Güllaç) الموروثة من المطبخ العثماني.

وتأخذ الحلوى اسمها من ماء الورد المضاف إليها. في الواقع، تغيّر اسم الحلوى، الذي كان يُطلق عليه في البداية (Güllü Aş) ، بمرور الوقت إلى (Güllaç).