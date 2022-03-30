سياسة
2 دقيقة قراءة
وفاة 200 طفل.. الحكومة البريطانية تعتذر عن فضيحة وفيات مواليد خلال 20 عاماً
اعتذرت الحكومة البريطانية، بعد نشر تقرير خلُص إلى أنه كان ممكناً تجنّب وفاة 200 طفل في أحد المستشفيات، إذا تلقوا الرعاية المناسبة.
وفاة 200 طفل.. الحكومة البريطانية تعتذر عن فضيحة وفيات مواليد خلال 20 عاماً
توصّل التقرير إلى استنتاجات مثيرة للقلق إذ أكد أنه كان من الممكن أن يعيش 201 طفل لو أن المستشفى وفّر لهم رعاية أفضل / AA
30 مارس 2022

اعتذرت الحكومة البريطانية، الأربعاء، بعد نشر تقرير خلُص إلى أنه كان ممكناً تجنّب وفاة 200 طفل في مستشفى بشمال غرب إنكلترا بالرعاية المناسبة، وعدم الإصرار على تجنب الولادات القيصرية.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أمام النواب: "أقدّم اعتذاري لجميع العائلات التي عانت بشدة".

وأوضح أن هذا التقرير الذي يضيء على حجم هذه الفضيحة الممتدة على عقدين "يُظهر بوضوح أنكم عانيتم بسبب خدمة كانت موجودة لمساعدتكم أنتم وأحبائكم على جلب حياة إلى هذا العالم".

ونظر التقرير الذي أُطلق عام 2017 ونُشر صباح الأربعاء، في 1592 حادثة أُبلغ عنها في مستشفى شروزبري، شملت 1486 أسرة معظمها بين عامي 2000 و2019.

وتوصل التقرير إلى استنتاجات مثيرة للقلق، إذ أكد أنه كان من الممكن أن يعيش 201 طفل لو أن المستشفى وفّر لهم رعاية أفضل، كما توفيت تسع أمهات بسبب سوء الرعاية فيما أُجبرت أخريات على التوليد بشكل طبيعي في حين كان يجب أن يخضعن لولادة قيصرية.

ويشير التقرير المؤلف من 250 صفحة، إلى حالات أطفال حديثي الولادة يعانون كسوراً في الجمجمة وكسوراً في العظام ومشكلات في الدماغ بعدما واجهوا نقصاً في الأكسجين وقت الولادة.

كما لوحظت أوجه قصور "كبيرة" في ربع حالات الأطفال المولودين أمواتاً والبالغ عددهم 498 شملتهم الدراسة، وفي 40 في المئة من الحالات، لم يُجرَ أيّ تحقيق داخلي في المستشفى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us