سياسة
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روسيا: الدّفع بالروبل لشراء الغاز بدلاً من الدولار ليس خرقاً للعقود
أكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن اشتراط الدفع بالروبل بدلاً من الدولار لشراء الغاز، ليس خرقاً للعقود بل تكيّفاً مع الضغوط.
روسيا: الدّفع بالروبل لشراء الغاز بدلاً من الدولار ليس خرقاً للعقود
ريابكوف: نأمل أن تُغيّر الدول الأوروبية رأيها بشأن الدفع بالروبل وأن تجد حلاً مبتكراً للمشكلة / Reuters
30 مارس 2022

قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، الأربعاء، إن اشتراط الدفع بالروبل بدلاً من الدولار أو اليورو لشراء الطاقة الروسية ليس خرقاً للعقود، لكنّ روسيا تتكيّف مع ضغوط لم يسبق لها مثيل، وفق وكالة تاس للأنباء.

وقال ريابكوف إنه يتوقع أن تتوصل روسيا والاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى اتفاق بشأن خلافاتهما.

وقوبل إصرار موسكو على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، الذي يُلبّي ثلث الحاجات السنوية لأوروبا، برفض شديد من الدول الأوروبية.

وقال ريابكوف إنه يأمل أن تُغيّر الدول الأوروبية رأيها بشأن الدفع بالروبل، وأن تجد حلاً مبتكراً للمشكلة.

وقال أيضاً إنه يأمل بأن تتوقف ما وصفها "بالحرب الاقتصادية اليائسة"، التي يشنّها الغرب ضد روسيا.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الكرملين إن تسديد الاتحاد الأوروبي ثمن الغاز الروسي بالروبل، سيتم بشكل تدريجي، إذ أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لقد تحدثنا عن هذا الموضوع ودفع الغاز وتسليمه عملية تمتدّ زمنياً".

وفي 23 مارس/آذار، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تقبل بعد الآن أن يدفع الاتحاد الأوروبي بالدولار أو اليورو لشراء الغاز، ما يمنح السلطات الروسية أسبوعاً لوضع نظام جديد بالروبل.

وأكد بيسكوف أن هذا النظام الجديد لن يدخل حيّز التنفيذ بالكامل الخميس مع قواعد جديدة للمستهلكين الأوروبيين.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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