وأعربت الوزارة في بيان الجمعة، عن عميق حزنها إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الناجمة عن الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.7 و6.4 درجة على مقياس ريختر.

وقالت: "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا وشعبي ميانمار وتايلند، ونرجو الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق الجمعة أعلنت الإدارة العسكرية في ميانمار في بيان، مصرع ما لا يقل عن 144 شخصاً وإصابة أكثر من 730 آخرين، في حصيلة أولية لخسائر الزلزال المزدوج.

وفي تايلند أعلنت وزارة الدفاع مقتل 3 أشخاص جراء انهيار مبنى بفعل الزلزال، وفقدان الاتصال مع 90 آخرين.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أفادت بوقوع زلزالين بقوة 7.7 و6.4 درجة على مقياس ريختر على بعد نحو 16 كيلومتراً شمال غرب منطقة ساغينغ وسط ميانمار. وأشارت الهيئة إلى أن الزلزالين وقعا على عمق قرابة 10 كيلومترات في باطن الأرض.

على أثرها أعلنت إدارة الجيش بميانمار حالة الطوارئ في 6 مناطق بما فيها العاصمة نايبيداو وماندالاي.