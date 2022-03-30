قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن شركة "دايسون" Dyson البريطانية تريد أن تستغلّ خبرتها في تنقية الهواء، لتطلق سمّاعات جديدة، تعمل بنظام اتصال بلوتوث ومجهّزة بكمامة تُنقّي الهواء من التلوث وتعزل الضوضاء المحيطة المزعجة في الوقت نفسه.

ومن المقرر أن تُطرح السمّاعة الجديدة التي أُطلق عليها اسم "دايسون زون" Dyson Zone، للبيع في خريف السنة الجارية، حسب الغارديان التي توقّعت أن يكون سعرها في نطاق 500 إلى 1000 جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة إن الشركة ستعرض قريباً مجموعة من السمّاعات مع قناع بلاستيكي يصل الأذن بالأذن عبر فم وأنف مرتديها، و"تستهدف سكان المدن الكبيرة الراغبين في تجنب تلوث الهواء عزل الضوضاء معاً".

تقنياً، سيكون تصميم السماعة مجهزاً بمحرّك ومروحة وفلتر تصفية مزدوج، تهدف إلى تنظيف الهواء من 99٪ من الجزئيات الصغيرة، بما في ذلك البكتيريا والغبار والكبريت وثاني أكسيد النيتروجين، حسب ما قالت الشركة المُصنّعة.

وتستطيع السمّاعات ضبط تدفّق الهواء حسب السّرعة التي يتحرّك بها مرتديها، وستتمكن من توفير قرابة خمس لترات من الهواء النظيف في الثانية.

وستُزوّد السمّاعة بمستشعر يقيس جودة الهواء المحيط، ويرسل البيانات إلى تطبيق على هاتف مرتديها.

في الوقت نفسه، تتوفر بالسماعة تقنية عزل الضوضاء، المشابهة لتلك الموجودة في العديد من منتجات الشركات الأخرى مثل "سوني" Sony عبر الموجات المضادة للصوت، حسب الصحيفة.