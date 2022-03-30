سياسة
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سمّاعة بلوتوث بكمامة تمنع الضوضاء وتُنقّي الهواء.. تعرَّف التقنية الجديدة
أعلنت شركة "دايسون" Dyson البريطانية سمّاعة بلوتوث جديدة مجهّزة بكمامة تُنقّي الهواء من التلوث وتعزل الضوضاء المحيطة المزعجة في الوقت نفسه.. تعرَّف التقنية الجديدة.
سمّاعة بلوتوث بكمامة تمنع الضوضاء وتُنقّي الهواء.. تعرَّف التقنية الجديدة
من المقرر أن تُطرح السمّاعة الجديدة التي أطلق عليها اسم "دايسون زون" Dyson Zone، للبيع في خريف السنة الجارية / REUTERS
30 مارس 2022

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن شركة "دايسون" Dyson البريطانية تريد أن تستغلّ خبرتها في تنقية الهواء، لتطلق سمّاعات جديدة، تعمل بنظام اتصال بلوتوث ومجهّزة بكمامة تُنقّي الهواء من التلوث وتعزل الضوضاء المحيطة المزعجة في الوقت نفسه.

ومن المقرر أن تُطرح السمّاعة الجديدة التي أُطلق عليها اسم "دايسون زون" Dyson Zone، للبيع في خريف السنة الجارية، حسب الغارديان التي توقّعت أن يكون سعرها في نطاق 500 إلى 1000 جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة إن الشركة ستعرض قريباً مجموعة من السمّاعات مع قناع بلاستيكي يصل الأذن بالأذن عبر فم وأنف مرتديها، و"تستهدف سكان المدن الكبيرة الراغبين في تجنب تلوث الهواء عزل الضوضاء معاً".

تقنياً، سيكون تصميم السماعة مجهزاً بمحرّك ومروحة وفلتر تصفية مزدوج، تهدف إلى تنظيف الهواء من 99٪ من الجزئيات الصغيرة، بما في ذلك البكتيريا والغبار والكبريت وثاني أكسيد النيتروجين، حسب ما قالت الشركة المُصنّعة.

وتستطيع السمّاعات ضبط تدفّق الهواء حسب السّرعة التي يتحرّك بها مرتديها، وستتمكن من توفير قرابة خمس لترات من الهواء النظيف في الثانية.

وستُزوّد السمّاعة بمستشعر يقيس جودة الهواء المحيط، ويرسل البيانات إلى تطبيق على هاتف مرتديها.

في الوقت نفسه، تتوفر بالسماعة تقنية عزل الضوضاء، المشابهة لتلك الموجودة في العديد من منتجات الشركات الأخرى مثل "سوني" Sony عبر الموجات المضادة للصوت، حسب الصحيفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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