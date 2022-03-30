استلمت تركيا، الأربعاء، عاشر طائرة من طراز "A400M" الملقبة بـ"القلعة الطائرة" العملاقة والمُنتجَة بإسبانيا، في إطار مشروع مشترك.

ومشروع "الطائرة A400M"، تُشرف عليه رئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، وتُصنّع في شركة إيرباص الأوروبية.

وأعلن استلام الطائرة العاشرة من الطراز المذكور، رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير.

واستكملت الطائرة الاختبارات بمدينة إشبيلية الإسبانية، حيث تُنتج هناك بمشاركة ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا أيضاً.

ومن المنتظر أن ينقل طيارون أتراك الطائرة العملاقة، إلى القاعدة الجوية العسكرية في ولاية قيصري، وقد استملت تركيا أولى الطائرات من الطراز المذكور عام 2013.

وستساهم الطائرة "A400M" في زيادة كفاءة القدرات الجوية العسكرية إلى جانب رفع القدرات الدفاعية التركية.

وشركة "إيرباص" الأوروبية تصنع أنواعاً عديدة من الطائرات المدنية والعسكرية، وتمتلك موقعاً لتجميع الطائرات في مطار سان بابلو بمدينة إشبيلية.

وتأتي طائرة "A400M" بين الطرازات العسكرية المتخصصة في النقل، والتي يجري تجميعها في إشبيلية.

وتطير بسرعة 800 كلم في الساعة ومزوّدة بأنظمة طيران حديثة، فيما توازي قدرتها الاستيعابية قدرات ثلاث طائرات شحن مجتمعة، مع إمكانية الطيران لمسافات أطول، وتزودها بالوقود جواً.

ويبلغ طول الطائرة 45 متراً، والجناحين 43 متراً، بينما يبلغ ارتفاعها 15 متراً وسعة خزان الوقود 50 طناً.

ويمكن لهذه الطائرة التحليق على ارتفاع 11 ألفاً و300 متر، ولها 4 محركات، ويمكنها الهبوط والإقلاع من على المدرجات الترابية.

كما يمكنها قطع 3 ألاف كلم بحمولة تزن 37 طناً، و9 ألاف كلم إذا كانت الحمولة 10 أطنان فقط.

ويمكن لهذه الطائرة، التي يبلغ طول مقصورتها 17 متراً، الإقلاع من إسطنبول إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون إمدادها بالوقود.

ويمكن تحويلها إلى مستشفى طيّار إذ تتسع لـ66 نقالة و25 موظف صحي.

وأدّت شركة الملاحة الجوية والفضاء التركية (توساش) دوراً فعالاً في مشروع إنشاء هذه الطائرة بمشاركة 500 مهندس تركي.

وستنتج الشركة قطع غيار بقيمة مليار ونصف مليار يورو، وستحصل على حصة من مبيعاتها.