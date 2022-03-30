قال متحدّث باسم الحكومة الألمانية إن مستشار البلاد أولاف شولتس، ملتزم باتفاق مجموعة السبع بأن إمدادات الطاقة من روسيا ستُدفع فقط باليورو أو الدولار الأمريكي.

وجاءت تعليقات المتحدث بعد اتصال هاتفي بين شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء.

وقال المتحدث إن الرئيس الروسي أبلغ شولتس أنه لن يكون هناك تغيير بالنسبة للشركاء الأوروبيين، وأن المدفوعات ستظلّ تُجرى باليورو وتحويلها إلى بنك "غازبروم"، الذي لا تشمله العقوبات، ثم تُغيّر إلى الروبل.

وقال المتحدث الألماني: "شولتس لم يوافق على هذا الإجراء أثناء المحادثة الهاتفية، لكنه طلب معلومات مكتوبة حتى يفهم الإجراء على نحو أفضل"، مضيفاً أن اتفاق مجموعة السبع يبقى قائماً.

وبداية الأسبوع الجاري، أعلنت روسيا أنها لن تمدّ أوروبا بالغاز مجاناً، إذا رفضت الأخيرة دفع قيمة إمدادات الغاز إليها بالروبل.

وقوبل إصرار موسكو على الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، الذي يُلبّي ثلث الحاجات السنوية لأوروبا، برفض شديد من الدول الأوروبية.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الكرملين إن تسديد الاتحاد الأوروبي ثمن الغاز الروسي بالروبل (العملة المحلية)، سيتمّ بشكل تدريجي، إذ أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لقد تحدثنا عن هذا الموضوع، ودفع الغاز وتسليمه عملية تمتدّ زمنياً".

وفي 23 مارس/آذار، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تقبل بعد الآن أن يدفع الاتحاد الأوروبي بالدولار أو اليورو لشراء الغاز، ما يمنح السلطات الروسية أسبوعاً لوضع نظام جديد بالروبل.

وأكد بيسكوف أن هذا النظام الجديد لن يدخل حيّز التنفيذ بالكامل الخميس، مع قواعد جديدة للمستهلكين الأوروبيين.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلّي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".