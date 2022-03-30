سياسة
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الولايات المتحدة تنوي منح أوكرانيا 500 مليون دولار وقدرات عسكرية إضافية
أعلن البيت الأبيض أن بايدن أبلغ نظيره الأوكراني بأن بلاده تنوي منح مساعدة مباشرة بـ500 مليون دولار للحكومة الأوكرانية، بالإضافة إلى تزويد الجيش الأوكراني بقدرات عسكرية إضافية لمساعدته في الدفاع عن بلاده، ودراسة خيارات لتوسيع نطاق العقوبات على روسيا.
الولايات المتحدة تنوي منح أوكرانيا 500 مليون دولار وقدرات عسكرية إضافية
البيت الأبيض: أبلغ بايدن الرئيس زيلينسكي أن الولايات المتحدة تعتزم منح الحكومة الأوكرانية مبلغ 500 مليون دولار / Reuters
30 مارس 2022

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تزويد الجيش الأوكراني بقدرات عسكرية "إضافية" لمساعدته في "الدفاع عن بلاده"، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة في بيان، بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين استغرقت 55 دقيقة، إنهما "ناقشا كيفية عمل الولايات المتحدة ليل نهار لتلبية الطلبات الرئيسية لأوكرانيا على صعيد المساعدة الأمنية"، إضافة إلى "الجهود المتواصلة التي تبذلها الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها لتحديد القدرات الإضافية لمساعدة الجيش الأوكراني في الدفاع عن بلاده".

وأضافت الرئاسة أنهما أشارا إلى التأثير "الحاسم" للأسلحة التي قدّمها الأمريكيون على مسار النزاع.

وتابع البيت الأبيض: "كما أبلغ الرئيس بايدن الرئيس زيلينسكي أن الولايات المتحدة تعتزم منح الحكومة الأوكرانية مبلغ 500 مليون دولار كمساعدة مباشرة للميزانية".

وكتب الرئيس الأوكراني، من جانبه، في تغريدة أنه "عرض تحليله للوضع في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات"، غداة جلسة جديدة من المحادثات بين كييف وموسكو.

وأضاف: "تحدثنا عن دعم دفاعي محدد وحزمة عقوبات جديدة مشددة ومساعدات مالية وإنسانية ضخمة".

وأفاد مسؤولون في البنتاغون أن جميع الأسلحة الأمريكية التي تعهّد بها بايدن في منتصف شهر مارس/آذار، بما فيها طائرات مُسيّرة "انتحارية" من طراز سويتش بلاد وبطاريات S-300 المضادة للطائرات والروسية الصنع، لم تُسلّم بعد إلى أوكرانيا.

وقالت رئيسة الشؤون الدولية في البنتاغون، سيليست والاندر، الأربعاء، خلال جلسة استماع برلمانية: "وعدنا بتقديم 100 طائرة مُسيّرة من طراز سويتش بلاد (...)، إنها لا تزال موجودة في الشحنة التي تُسلّم".

وعن صواريخ S-300، أوضحت: "ركّزنا على الدول التي لديها صواريخ أو قطع غيار" وهي على استعداد للتبرع بها للقوات الأوكرانية مشيرة إلى أن الأمر قائم.

لكن المناقشات مع سلوفاكيا التي تريد استبدال بطاريتها S-300 ببطارية باتريوت أمريكية أكثر حداثة، لم تنتهِ، وفق ما أوضحت المسؤولة الأمريكية.

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيت بيدنجفيلد، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدرس خيارات لتوسيع نطاق العقوبات التي تفرضها على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا وستكشف عن المزيد في هذا الصدد في الأيام المقبلة.

وأضافت بيدنجفيلد، متحدثة في الإفادة الصحفية اليومية بالبيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن يواصل بحث خيارات لتوسيع العقوبات وسيكون هناك المزيد من المعلومات في الأيام المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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