ونقلت الصحيفة الخاصة عن مصادر إسرائيلية رسمية (لم تسمّها) قولها إنّ الجيش أكد شنه هجومه على مدينة حمص في الأراضي السورية.

ولم يصدر تأكيد رسمي عن جيش الاحتلال أو من الجانب السوري بشأنّ الهجوم على حمص حتى الساعة 22:00 ت.غ.

ومنذ لحظة الإطاحة بنظام الأسد، نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية سورية، ووسعت رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ.

كما أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.