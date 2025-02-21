سوريا الجديدة
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إعلام عبري يؤكد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على مدينة حمص السورية
أفادت صحيفة "يسرئيل هيوم" العبرية، مساء الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد شنه هجوماً على مدينة حمص وسط سوريا.
إعلام عبري يؤكد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على مدينة حمص السورية
إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً على مدينة حمص السورية / صورة: وسائل تواصل اجتماعي (وسائل تواصل اجتماعي) / Others
21 فبراير 2025

ونقلت الصحيفة الخاصة عن مصادر إسرائيلية رسمية (لم تسمّها) قولها إنّ الجيش أكد شنه هجومه على مدينة حمص في الأراضي السورية.

ولم يصدر تأكيد رسمي عن جيش الاحتلال أو من الجانب السوري بشأنّ الهجوم على حمص حتى الساعة 22:00 ت.غ.

ومنذ لحظة الإطاحة بنظام الأسد، نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية سورية، ووسعت رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ.

كما أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

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