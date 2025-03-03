تركيا
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أردوغان: لن نسمح بتقسيم المنطقة.. والمسؤولون الإسرائيليون يلعبون بالنار في "الأقصى"
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تسمح بإعادة تشكيل المنطقة وتقسيمها كما حدث قبل قرن من الزمن، محذراً في الوقت ذاته من أن المسؤولين الإسرائيليين "يلعبون بالنار" عبر استفزازات تستهدف المسجد الأقصى.
أردوغان: لن نسمح بتقسيم المنطقة.. والمسؤولون الإسرائيليون يلعبون بالنار في "الأقصى"
الرئيس أردوغان خلال مأدبة إفطار مع السفراء الأجانب المعتمدين في أنقرة / AA Archive
3 مارس 2025

وشدد أردوغان في كلمة خلال مأدبة إفطار مع السفراء الأجانب المعتمدين في أنقرة، بمقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة، على ضرورة أن "يدرك أولئك الذين يسعون للاستفادة من عدم استقرار سوريا عبر تأجيج الانتماءات العرقية والدينية أنهم لن يحققوا أهدافهم".

وقال: "لن نسمح بإعادة تشكيل منطقتنا وتقسيمها على أساس خرائط جديدة كما حدث قبل قرن".

وشدد على ضرورة عدم نسيان أن "مصير من يلعبون دور المطايا في السيناريوهات الإمبريالية هم من يُلقى بهم جانباً في نهاية المطاف".

في سياق آخر، حذّر الرئيس التركي من أن المسؤولين الإسرائيليين "يلعبون بالنار" عبر استفزازاتهم التي تستهدف المسجد الأقصى.

وقال أردوغان: "أذكّر مرة أخرى مَن يهمّهم الأمر بأن قبلتنا الأولى المسجد الأقصى خط أحمر بالنسبة إلينا"، مضيفاً: "وكأن دعوات المسؤولين الإسرائيليين لضمّ الضفة الغربية لم تكن كافية، فهُم يلعبون بالنار عبر استفزازاتهم التي تستهدف المسجد الأقصى".

وشدد على أن إسرائيل لا يمكنها أن تنعم بالسلام الذي تصبو إليه دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتكاملة جغرافياً على حدود عام 1967.

مصدر:TRT Arabi
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