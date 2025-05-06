سياسة
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السعودية تطالب بوقف حرب السودان وترفض اعتداءات إسرائيل على سوريا
طالبت السعودية، الثلاثاء، بوقف فوري للحرب في السودان، بينما أعلنت رفضها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بحسب مخرجات اجتماع مجلس الوزراء السعودي، الذي ترأسه ولي العهد محمد بن سلمان بمدينة جدة، وفق وكالة الأنباء السعودية.
السعودية تطالب بوقف حرب السودان وترفض اعتداءات إسرائيل على سوريا
جلسة مجلس الوزراء في جدة / وكالة الأنباء السعودية (واس)
6 مايو 2025

وخلال الاجتماع، رحب ولي العهد باسم الملك سلمان بن عبد العزيز بـ"القادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء فريضة حج هذا العام"، إذ بدأت طلائع الحجاج في القدوم إلى السعودية لأداء فريضة الحج الذي من المتوقع أن يكون أوائل يونيو/حزيران المقبل.

وطالب مجلس الوزراء السعودي بحسب "واس" بـ"ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه المزيد من المعاناة والدمار".

وأكد أن "إنهاء الأزمة يتطلب حلاً سياسياً سودانياً-سودانياً يحترم سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة".

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً بين الجيش و"قوات الدعم السريع" شبه العسكرية خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

وشدد المجلس على "رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية (المتكررة) التي تستهدف سيادة سوريا وأمنها".

وحذر مجلس الوزراء من أن "استمرار هذه الانتهاكات والسياسات المتطرفة يفاقم مخاطر العنف وعدم الاستقرار الإقليمي".

والجمعة أدانت الخارجية السعودية في بيان، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، داعين إلى موقف دولي يوقف تلك الانتهاكات.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاماً تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.


مصدر:TRT Arabi
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