أعلن زعيم أوسيتيا الجنوبية، المنطقة الموالية لروسيا في القوقاز التي انفصلت عن جورجيا، الأربعاء، نيّته تنظيم استفتاء حول ضمها لروسيا.

وقال أناتولي بيبيلوف: "بالطبع علينا أن نسأل الشعب عن رأيه ونسمح له بالتعبير عن رأيه بشأن إمكان الانضمام إلى روسيا الاتحادية"، وفق حديث بثته قناة تليفزيونية روسية.

وأضاف: "ليس من الصعب جداً القيام بذلك بدون تأخير"، مؤكداً أن الانضمام إلى روسيا كان "حلماً قديماً" لسكان أوسيتيا.

وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا منطقتان في القوقاز انفصلتا عن جمهورية جورجيا السوفياتية سابقاً، واعترفت روسيا باستقلالهما في أغسطس/آب 2008 بعد حرب خاطفة بين تبليسي وموسكو.

ومنذ ذلك النزاع، تتمركز قوات روسية بشكل دائم في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يشنّ فيه الجيش الروسي هجوماً في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ِشباط، أعلنت موسكو رسمياً أنه يهدف إلى مساعدة منطقتين انفصاليتين مواليتين لها، هما لوغانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، أعلن أناتولي بيبيلوف أنه أرسل جنوداً من أوسيتيا الجنوبية إلى أوكرانيا "للمساعدة في حماية روسيا".

وكان زعيم الانفصاليين في لوغانسك ليونيد باسيتشنيك، أعلن الأحد، أن استفتاء سيجري "في المستقبل القريب" لتنضمّ هذه المنطقة إلى روسيا.

كما يعلن زعيم الانفصاليين في دونيتسك دنيس بوشلين بانتظام، تأييده للانضمام إلى موسكو.