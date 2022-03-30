قالت أسرة النجم السينمائي الأمريكي بروس ويليس، الأربعاء، إنّ بطل سلسلة أفلام "Die Hard" سيعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض الحبسة أو فقدان القدرة على الكلام، وهو مرض "يؤثر على قدراته الإدراكية".

ظهر ويليس (67 عاماً) في نحو 100 فيلم على مدار مسيرته الفنية التي امتدت أربعة عقود، نال خلالها الإشادة عن أدوار في أفلام مثل "خيال رخيص-Pulp Fiction" و "الحاسة السادسة-The sixth sense".

وحقق شهرة أولية في المسلسل الكوميدي الدرامي "ضوء القمر" في الثمانينيات قبل أن يُصبح الرجل القوي، بطل أفلام الحركة.

وحصل ويليس على جائزة "غولدن غلوب" وجائزتَيْ "إيمي".

وقالت أسرته في بيان: "هذا وقت صعب للغاية لعائلتنا ونحن نُقدّر بشدّة حبّكم وتعاطفكم ودعمكم المستمر".

وأضاف البيان: "نمرّ بهذا كأسرة قوية ونريد إطلاع معجبيه على حالته لأننا نعرف كم يعني بالنسبة لكم مثلما تعنون بالنسبة له".

وتزوّج ويليس نجمة هوليوود ديمي مور إلى أن انفصلّا عام 2000، لكنهما ظلّا على علاقة وثيقة، وهو متزوج حالياً من عارضة الأزياء والممثلة إيما هيمينج ولديه خمسة أبناء.

والحبسة حالة مرضية تؤثر على قدرة الفرد على الكلام والتواصل بفاعلية مع الآخرين، بما في ذلك التحدث والكتابة، ويمكن أن تحدث بعد السكتات الدماغية أو إصابات الرأس، لكن يمكن أن تظهر أيضاً بمرور الوقت بسبب أورام في المخّ أو الأمراض التنكسية.