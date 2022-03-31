سياسة
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شاهد | الدنمارك ترحل امرأة وطفليها من مركز لجوء بعد ممارسة العنف ضدهم
أفادت صحيفة الهجرة الدنماركية "Vinkel360"، أن السلطات رحلت امرأة من أصل إيراني مع طفليها، كانوا يقيمون في مركز لجوء ببلدة هفالسو في مدينة ليجري، بعد أن تعرضت للعنف على يد 4 من رجال الشرطة.
شاهد | الدنمارك ترحل امرأة وطفليها من مركز لجوء بعد ممارسة العنف ضدهم
أفادت صحيفة الهجرة الدنماركية أن المرأة مقيمة في الدنمارك منذ 7 سنوات
31 مارس 2022

أعلنت صحيفة الهجرة الدنماركية "Vinkel360" أن السلطات رحلت امرأة من أصل إيراني مع طفليها بعد ممارسة العنف ضدها.

وذكرت الصحيفة الأربعاء، أن الأم المقيمة في مركز لجوء في بلدة هفالسو في مدينة ليجري تعرضت للعنف على يد الشرطة وجرى ترحيلها.

وأفادت أن المرأة المقيمة في الدنمارك منذ 7 سنوات مع طفليها تعرضت للضرب من قبل 4 من رجال الشرطة قبل طرحها أرضاً وحقنها بإبرة مخدرة.

وذكرت أن الشرطة نقلت المرأة إلى طائرة إيرانية ورحلتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً لتعرض المرأة للعنف، أثار ردود فعل كبيرة.

هذا وأعلنت دائرة الاستشارات القانونية لطالبي اللجوء (Trampolinhuset)، في بيان، أنها ستقدم شكوى ضد السلطات لانتهاكها حقوق الإنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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