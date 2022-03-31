أعلنت صحيفة الهجرة الدنماركية "Vinkel360" أن السلطات رحلت امرأة من أصل إيراني مع طفليها بعد ممارسة العنف ضدها.

وذكرت الصحيفة الأربعاء، أن الأم المقيمة في مركز لجوء في بلدة هفالسو في مدينة ليجري تعرضت للعنف على يد الشرطة وجرى ترحيلها.

وأفادت أن المرأة المقيمة في الدنمارك منذ 7 سنوات مع طفليها تعرضت للضرب من قبل 4 من رجال الشرطة قبل طرحها أرضاً وحقنها بإبرة مخدرة.

وذكرت أن الشرطة نقلت المرأة إلى طائرة إيرانية ورحلتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً لتعرض المرأة للعنف، أثار ردود فعل كبيرة.

هذا وأعلنت دائرة الاستشارات القانونية لطالبي اللجوء (Trampolinhuset)، في بيان، أنها ستقدم شكوى ضد السلطات لانتهاكها حقوق الإنسان.