سياسة
3 دقيقة قراءة
روسيا تُخفي دباباتها في أوكرانيا بالقش وأغصان الأشجار.. ما السر؟
يقول محللون عسكريون إن استخدام القوات الروسية في أوكرانيا أغصان الأشجار والقش لإخفاء الدبابات والمدرعات إشارة مفاجئة إلى النقص في جيش متطور، إضافة إلى دلائل على عدم جاهزية بعض قادة الجيش الروسي للحرب.
روسيا تُخفي دباباتها في أوكرانيا بالقش وأغصان الأشجار.. ما السر؟
القوات الروسية في أوكرانيا تغطي الدبابات بالقش وأغصان الأشجار والسجاد / AP
31 مارس 2022

استخدمت القوات الروسية في أوكرانيا أغصان الأشجار والقش وقطع السجاد لإخفاء الدبابات والمدرعات والمركبات العسكرية الأخرى، وهو ما وصفه محللون بأنه إشارة مفاجئة إلى النقص في جيش متطور، إضافة إلى دلائل على عدم جاهزية بعض قادة الجيش الروسي للحرب.

ووفقاً لصحيفة

واشنطن بوست

، فإن التمويه جزء أساسي من القتال، حتى مع التقدّم التكنولوجي مثل الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية ونطاقات الأشعة تحت الحمراء التي جعلت من الصعب الاختباء في ساحات القتال الحديثة.

ويعمل التمويه، حسب الصحيفة، عن طريق تشويه الأشكال وتقليل آثار الحرارة لإثارة الشك والارتباك، ولكن بالنسبة للعديد من المراقبين، أظهرت القوات الروسية، على الرغم من تفوقها العسكري، درجة عجيبة من عدم الاحتراف.

وأشار عسكريون أمريكيون إلى أن الإجراء التكتيكي العسكري الأمريكي هو تغطية المركبات بأكملها بشبكات تمويه خفيفة الوزن عندما لا تتحرك، حتى لو كان ذلك لفترات قصيرة، ولكن القوات الروسية كانت تستخدم أوراق الشجر وشتلات الصنوبر بطريقة تفتقر إلى الكفاءة الأساسية لاستخدام التمويه أو ببساطة لم يكن لديها المعدات المناسبة لذلك.

وتُظهر الصور الأخرى القادمة من أوكرانيا "وسائل النقل الروسية وهي مغطاة بطريقة ساذجة بالقش"، وفي مقطع فيديو، يمكن رؤية القوات وهي تغطي المركبات العسكرية بالسجاد و بعض الملابس الثقيلة، وذلك وفق واشنطن بوست.

وأوضح محللون أمريكيون أن استخدام أوراق الشجر للتمويه يمكن أن يساعد في منح أطقم العمل ثواني للرد على الاشتباك أو الهجوم، لكنهم قالوا إن استخدامها محدود للغاية في عصر الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية.

وأوضحت “واشنطن بوست” أن افتقار الروس الواضح إلى شبكة التمويه الحديثة هو أحدث مثال على سلسلة من الأخطاء التكتيكية منذ بدء الهجوم أواخر الشهر الماضي، مما يؤكد المعتقدات في الولايات المتحدة وأوروبا بأن الرئيس فلاديمير بوتين وكبار قادته فشلوا في تنفيذ المهمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us