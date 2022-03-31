استخدمت القوات الروسية في أوكرانيا أغصان الأشجار والقش وقطع السجاد لإخفاء الدبابات والمدرعات والمركبات العسكرية الأخرى، وهو ما وصفه محللون بأنه إشارة مفاجئة إلى النقص في جيش متطور، إضافة إلى دلائل على عدم جاهزية بعض قادة الجيش الروسي للحرب.

ووفقاً لصحيفة

واشنطن بوست

، فإن التمويه جزء أساسي من القتال، حتى مع التقدّم التكنولوجي مثل الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية ونطاقات الأشعة تحت الحمراء التي جعلت من الصعب الاختباء في ساحات القتال الحديثة.

ويعمل التمويه، حسب الصحيفة، عن طريق تشويه الأشكال وتقليل آثار الحرارة لإثارة الشك والارتباك، ولكن بالنسبة للعديد من المراقبين، أظهرت القوات الروسية، على الرغم من تفوقها العسكري، درجة عجيبة من عدم الاحتراف.

وأشار عسكريون أمريكيون إلى أن الإجراء التكتيكي العسكري الأمريكي هو تغطية المركبات بأكملها بشبكات تمويه خفيفة الوزن عندما لا تتحرك، حتى لو كان ذلك لفترات قصيرة، ولكن القوات الروسية كانت تستخدم أوراق الشجر وشتلات الصنوبر بطريقة تفتقر إلى الكفاءة الأساسية لاستخدام التمويه أو ببساطة لم يكن لديها المعدات المناسبة لذلك.

وتُظهر الصور الأخرى القادمة من أوكرانيا "وسائل النقل الروسية وهي مغطاة بطريقة ساذجة بالقش"، وفي مقطع فيديو، يمكن رؤية القوات وهي تغطي المركبات العسكرية بالسجاد و بعض الملابس الثقيلة، وذلك وفق واشنطن بوست.

وأوضح محللون أمريكيون أن استخدام أوراق الشجر للتمويه يمكن أن يساعد في منح أطقم العمل ثواني للرد على الاشتباك أو الهجوم، لكنهم قالوا إن استخدامها محدود للغاية في عصر الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية.

وأوضحت “واشنطن بوست” أن افتقار الروس الواضح إلى شبكة التمويه الحديثة هو أحدث مثال على سلسلة من الأخطاء التكتيكية منذ بدء الهجوم أواخر الشهر الماضي، مما يؤكد المعتقدات في الولايات المتحدة وأوروبا بأن الرئيس فلاديمير بوتين وكبار قادته فشلوا في تنفيذ المهمة.