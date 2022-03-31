سياسة
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ستُقام في آيا صوفيا.. تعرّف صلاة التراويح بطريقة "أندرون"
يستعد عدد من المساجد في تركيا ومنها مسجد آيا صوفيا الكبير لصلاة التراويح في رمضان على طريقة "أندرون"، والتي ظهرت في القصور العثمانية وانتشرت في باقي المساجد زمن الدولة العثمانية.
ستُقام في آيا صوفيا.. تعرّف صلاة التراويح بطريقة "أندرون"
يستعد مسجد آيا صوفيا الكبير في إسطنبول لاستقبال صلاة التراويح في رمضان / AA
31 مارس 2022

تستعد هيئة الإفتاء في مدينة إسطنبول للإعلان عبر موقعها الإلكتروني عن المساجد المشاركة في الفعاليات التي ستنظم في كل مسجد بمناسبة شهر رمضان المبارك. وستقام صلاة التراويح بطريقة "أندرون" في 34 مسجداً إضافة إلى "آيا صوفيا الكبير".

وقال مفتي أنقرة محمد سونماز أوغلو في حديث سابق للأناضول، إن التقاليد والشعائر الدينية لها مكانة خاصة في الثقافة التركية، وإحداها الصلاة على طريقة "أندرون".

وأضاف أن "طريقة أندرون ظهرت في القصور العثمانية، والتراويح مشتقة من كلمة ترويحة ومعناها الاستراحة".

وتابع: "هذه الطريقة التي انطلقت من القصر كانت تتبع في المساجد التي نقول عنها مساجد السلاطين، من قبل مؤذني القصر المعينين من قبل الأوقاف، في الأيام والأوقات الخاصة التي نطلق عليها الأيام المباركة، وكذلك من قبل الأشخاص الذين كانوا يؤدون دور المؤذن في الأعياد".

وأضاف أن صلاة التراويح تصلى على شكل ركعتين أو أربع ركعات، مشيراً إلى أنه قديماً كانت تُقرأ أحاديث ودروس حول تفاسير القرآن الكريم، بالإضافة إلى شرب بعض من المشروبات بين هذه الركعات.

وكانت أول مرة تقام فيها صلاة التراويح بطريقة أندرون في رمضان عام 1831 خلال عهد السلطان العثماني محمود الثاني، وكان كبير المؤذنين آنذاك الملحن التركي الشهير حمامي زاده إسماعيل دادا أفندي، وكان الإمام زين العابدين أفندي كبير أئمة القصر.

سونماز أوغلو أكد أنه عقب رفع الأذان بصوت ولحن واحد، تجري إقامة الصلاة على مقام الرصد، بعدها تقرأ سورة الفاتحة، ومن ثم أجزاء من القرآن الكريم بمقام الرصد أيضاً خلال صلاة العشاء.

وإذا كان الإمام سيعطي الصوت للمؤذن، فإنه لا تقرأ أناشيد على طريقة أصفهان في نهاية الركعات الأولى من صلاة العشاء، فيما يقوم مجموعة من المؤذنين في الخلف بالصلاة على النبي ومن ثم تبدأ صلاة التراويح.

وقال سونماز أوغلو إنه في طريقة "أندرون" تجري قراءة آيات من القرآن الكريم على مقام أصفهان في أول 3 ركعات من صلاة التراويح، وينتقل في الركعة الرابعة إلى مقام الصبا، فيما يقرأ المؤذنون أناشيد وصلوات على النبي في مقام الصبا.

وأضاف أن الإمام ينتقل نهاية ثاني الركعات الأربع إلى مقام الحسيني، وأنه يتبعها أيضاً أناشيد وصلوات على النبي.

وتابع: "ثالث الركعات الأربع تقرأ فيها آيات من القرآن في المقام الحسيني، فيما ينتقل الإمام في الركعة الأخيرة من هذا القسم إلى مقام أفيج، وعقب السلام تتلى أناشيد وصلوات نبوية في هذا المقام، بعدها يجري الانتقال إلى مقام عجم شيران وتختتم التراويح بهذا المقام".

ونوه سونماز أوغلو إلى أنه بعد الانتهاء من صلاة التراويح يتلو كبير المؤذنين أناشيد وأدعية، وبعد أداء صلاة الوتر يجري الانتقال إلى مرحلة الذكر والتسبيح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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