طالبت تقارير باستبعاد منتخب إيران من مونديال 2022 بعد تصرفات إيرانية، خلال لقاء التصفيات المؤهلة لكأس العالم أثارت غضباً عارماً.

ومنعت السلطات الإيرانية دخول ألفي امرأة إيرانية، من حاملي التذاكر، إلى مباراة المنتخب الإيراني وضيفه اللبناني، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، يوم الثلاثاء.

كما رشّت قوات الأمن الرذاذ المسيل للدموع، بوجه العديد من الإيرانيات، خارج الملعب، في مشاهد وثقتها فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد حذّر إيران سابقاً من منع النساء من حضور المباريات، بعد أن سجلت البلاد حادثة سابقة في 2019، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى عقوبة الحرمان من المشاركة في كأس العالم 2022.

وبالرغم من أن احتمال استبعاد إيران من المشاركة في كأس العالم "ضئيل"، إلا أن مصادر إيطالية عديدة، وعلى رأسها "سكاي إيتاليا"، أشارت إلى أنه أمر "محتمل".

وفي حال قرر الفيفا إخراج إيران، وتأهيل المنتخب الأعلى تصنيفاً والذي لم يتأهل، فإن منتخب إيطاليا سيحل محل المنتخب الإيراني في قطر 2022.