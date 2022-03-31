سياسة
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وزير الخارجية التركي: يمكن عقد لقاء روسي أوكراني رفيع المستوى
أعلنت وزارة الخارجية التركية عن إمكانية عقد لقاء روسي-أوكراني جديد على مستويات أرفع خلال أسبوع أو اثنين، من أجل التفاوض بشأن الحرب.
وزير الخارجية التركي: يمكن عقد لقاء روسي أوكراني رفيع المستوى
وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي في مؤتمر صحفي عقب محادثاتهما في موسكو  16 مارس/ آذار الجاري / Reuters
31 مارس 2022

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إمكانية عقد لقاء روسي-أوكراني جديد على مستويات أرفع خلال أسبوع أو اثنين للتفاوض بشأن الحرب الدائرة.

وأشار جاوش أوغلو خلال لقاء تلفزيوني إلى عدم صحة التعليقات التي تقول إن تركيا في حال أصبحت ضامناً بين الطرفين، ستنخرط مباشرة بالحرب في أوكرانيا أو سترسل جنوداً إلى هناك.

وشهدت إسطنبول، الثلاثاء، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في "قصر دولمة بهتشة" لحل الأزمة القائمة بين البلدين.

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نتائج المفاوضات التي أجراها وفد بلاده مع نظيره الأوكراني أمس الثلاثاء في إسطنبول، بأنها "تطور إيجابي نحو الأمام".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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