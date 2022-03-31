سياسة
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جاوش أوغلو: خطوات مهمة ستُتخذ لتحسين العلاقات مع السعودية
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، أن هناك خطوات مهمة في سبيل تحسين العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية.
جاوش أوغلو: خطوات مهمة ستُتخذ لتحسين العلاقات مع السعودية
جاوش أوغلو: هناك خطوات مهمة لتحسين العلاقات مع السعودية / AA
31 مارس 2022

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، أن هناك خطوات مهمة في سبيل تحسين العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

وقال جاوش أوغلو خلال لقاء تلفزيوني إن نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، أعلن في وقت سابق أنه يعتزم زيارة تركيا.

وأوضح أنه لم يُخطط لهذه الزيارة بعد بسبب الزخم الموجود في الحراك السياسي.

وأشار إلى أنه التقى الأمير فيصل في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في 22 مارس/آذار الجاري على هامش أعمال الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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