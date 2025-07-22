سوريا الجديدة
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جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عملية اعتقال ومصادرة وسائل قتالية جنوب سوريا
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية اعتقال ومصادرة وسائل قتالية الليلة الماضية في جنوب سوريا، ضمن انتهاكاته المتصاعدة وتدخلاته العسكرية.
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عملية اعتقال ومصادرة وسائل قتالية جنوب سوريا
لم تعلق الحكومة السورية على بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي / Social Media
22 يوليو 2025

وقال جيش الاحتلال في بيان: "خلال ساعات الليل، أنهت قوات الفرقة 210 بالتعاون مع الوحدة 504، عملية جرى خلالها الاعتقال والتحقيق مع تجار أسلحة عملوا في منطقة بجنوب سوريا"، ولم يحدد البيان المدينة أو القرية التي جرى فيها الاعتقال.

وزعم البيان أن "اعتقال تجّار الأسلحة جاء في أعقاب مؤشرات استخبارية بشأن عدد من المشتبه بهم الذين نقلوا وسائل قتالية مختلفة"، مدعياً أن القوات الإسرائيلية صادرت خلال العملية وسائل قتالية عُثر عليها في المنطقة.

ولفت إلى أنّ "قوات الفرقة 210 تواصل متابعة التطورات في سوريا، وهي على جاهزية للدفاع والتعامل مع مختلف السيناريوهات".

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، قد صرّح في وقت سابق، بأنّ تل أبيب تعمل على إضعاف القدرات الاستراتيجية لسوريا.

ولم تعلق الحكومة السورية على بيان جيش الاحتلال أو تصريح زامير، لكن تل أبيب كثفت تدخلها في الجنوب السوري منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر 2024.

وتسعى إسرائيل إلى فرض واقع انفصالي في المنطقة، عبر شن هجمات متكررة تحت ذريعة "حماية الأقلية الدرزية"، رغم تأكيد دمشق حرصها على حقوق جميع المكونات في البلاد.

مصدر:TRT Arabi
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