كشفت شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية، عن تطوير صاروخ كروز من الجيل الجديد بمدى يزيد على 150 كيلومتراً، ويمكن إطلاقه من منصات برية وبحرية وجوية.

وحسب مؤتمر صحفي نظمته "روكيتسان" في منشأتها الخميس للتعريف بالصاروخ، فإن "تشاقير" سيمثل عامل قوة جديداً للجيش التركي من خلال تمتعه بأحدث التقنيات ورأسه الحربي الفعال.

ويتمتع الصاروخ الجديد بإمكانية إطلاقه من الطائرات ثابتة الأجنحة أو الدوارة، ومن المركبات المسيرة الجوية والبحرية، والمركبات البرية ذات العجلات التكتيكية، والمنصات البحرية.

كما يوفر للمستخدم بدائل واسعة من الناحية التشغيلية ضد الأهداف البرية والبحرية، بمدى يزيد على 150 كيلومتراً.

ويمتلك "تشاقير"، الذي يعمل بمحرك KTJ-1750 turbo-jet المطور محلياً، القدرة على أداء مهامه بسهولة، وذلك بفضل مرونته التي وفرها تصميمه.

ويوفر الصاروخ قدرة تدميرية عالية ضد الأهداف من خلال رأسه الحربي المبتكر، واختياره نقطة الاستهداف.

كما يوفر القدرة على الوصول إلى الأهداف بدقة عالية في ظل كافة الظروف الجوية، ويسمح بتغيير الهدف أو إلغائه أثناء مسيره اعتماداً على اختيار المستخدم.

وأبرز ما يميز "تشاقير" قدرته على أداء المهام وفق مفهوم السرب الذي يسمح بهجوم منسق بعدد كبير من الذخيرة ويسهل التغلب على أنظمة العدو الدفاعية.

وبفضل تصميم هيكله القادر على امتصاص إشارات الرادار، وتحليقه على ارتفاع منخفض فوق سطح البحر، يوفر "تشاقير" قدرة عالية على البقاء ويقلل من إمكانية اكتشافه من أنظمة الدفاع الجوي للعدو.

ويتميز كذلك بقدرته على مواصلة مسيره في حالات التشويش الإلكتروني المكثف، بفضل نظام GNSS المقاوم للتشويش ونظام الملاحة بالقصور الذاتي المدعوم بمقياس الارتفاع.

ومن المقرر أن تجري أول عملية اختبار لإطلاق الصاروخ خلال العام الجاري من على متن المسيرة التركية "أقينجي".