قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تهدف إلى عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني في أقرب فرصة.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أوزبكستان.

وأضاف أن "تركيا يمكن أن تكون إحدى الدول الضامنة لتحقيق أمن أوكرانيا، وأنها تنظر بإيجابية إلى هذا الأمر من حيث المبدأ، لكن يجب توضيح التفاصيل".

وأردف: "مصمم على عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، وسنقول لكليهما هدفنا هو أن نجمعكما في أقرب فرصة".

وأعرب عن أمله في تحديد تاريخ للقاء (بين بوتين وزيلينسكي)، لافتاً إلى استعداد تركيا لاستضافة الاجتماع.

وأفاد: "سنكون سعداء إذا نجحنا في إنهاء الحرب كَوْن تركيا دولة يثق بها كل من بوتين وزيلينسكي".