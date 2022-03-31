طالب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بإعادة مباراة الإياب الفاصلة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ضد الكاميرون، جراء ما وصفه بـ"التحكيم الفاضح".

والثلاثاء، خسر المنتخب الجزائري أمام نظيره الكاميروني، بهدفين لواحد في المباراة التي أقيمت على ملعب "مصطفى تشاكر" في العاصمة الجزائر، بعد فوزه ذهاباً في الكاميرون بهدف نظيف.

وأفاد الاتحاد الجزائري، في بيان، بتصميمه "على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانوناً لاستعادة حقوقه، وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم".

كما طالب الاتحاد في بيانه "بفتح تحقيق من هيئات الفيفا لتسليط كل الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون".

وعقب الهزيمة وإقصاء منتخب "محاربي الصحراء" صبّت الجماهير الجزائرية جام غضبها على حكم المباراة الغامبي باكاري غاساما، الذي اتهمته بـ"التحيز للكاميرون".

ووفق منشورات تداولتها منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فقد ألغى غاساما "هدفاً صحيحاً" للمنتخب الجزائري، ولم يحتسب ضربة جزاء على الأقل لصالحه، ولم يعد لتقنية الحكم المساعد "فار" في هدف الكاميرون الأول بداعي وجود "خطأ" ضد الدفاع وحارس مرمى المنتخب الجزائري.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن رئيس الاتحاد الجزائري شرف الدين عمارة، وأعضاء مكتبه سيقدمون جميعهم استقالاتهم مساء الخميس، جراء الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وتأهلت إلى مونديال قطر 2022 عن إفريقيا، منتخبات غانا، والسنغال، وتونس، والمغرب، والكاميرون.