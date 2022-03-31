سياسة
2 دقيقة قراءة
"فيفا" تعلن "العربية" لغة رسمية خامسة
أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، خلال "كونغرس فيفا" 72 المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، اعتمادها العربية لغة رسمية خامسة لدى "فيفا"، استجابةً لمقترح إنفانتينو رئيس الاتحاد.
"فيفا" تعلن "العربية" لغة رسمية خامسة
"فيفا" يعتمد "العربية" لغة رسمية خامسة / AFP
31 مارس 2022

أقرّت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس، اعتماد "العربية" لغة رسمية لدى "فيفا"، تلبية لمقترح قدّمه جياني إنفانتينو في وقت سابق.

جاء ذلك خلال فاعليات الجمعية العمومية "كونغرس فيفا" 72 المنعقد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش قرعة كأس العالم 2022.

وأصبحت العربية رقم 5 ضمن اللغات المعتمَدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية.

وكان إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اقترح اعتماد اللغة العربية في "فيفا"، خلال حضوره فاعليات البطولة العربية للمنتخبات، التي أقيمت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

في سياق متصل أعلن إنفانتينو ترشُّحه لولاية ثالثة على رأس الاتحاد الدولي، وخوضه الانتخابات القادمة مطلع 2023 في الجلسة القادمة للجمعية العمومية.

وكان إنفانتينو (52 عاماً) انتُخب رئيساً للفيفا في 26 فبراير/شباط 2016، خلفاً للسويسري جوزيف بلاتر، قبل أن يُعاد انتخابه بالتزكية لولاية جديدة في 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us