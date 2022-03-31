سياسة
2 دقيقة قراءة
هل فقدت فرنسا تأثيرها في أزمة أوكرانيا مقابل تفوُّق تركيا؟
تناولت مجلة فرنسية حكومة بلادها بالانتقاد في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، لافتة إلى أن تركيا أخذت زمام المبادرة دبلوماسياً بدلاً منها.
هل فقدت فرنسا تأثيرها في أزمة أوكرانيا مقابل تفوُّق تركيا؟
أكدت المجلة الفرنسية أن أنقرة تنفّذ مبادرات من شأنها أن تحظى بدعم الجانبين الأمريكي والروسي، من أجل تعزيز قوتها الإقليمية. / AP
31 مارس 2022

انتقدت مجلة "Contrepoints" الفرنسية حكومة بلادها، لفقدانها التأثير الدبلوماسي ودور الوساطة في الحرب الروسية-الأوكرانية، لصالح تركيا.

جاء ذلك في تقرير نُشر على موقع المجلة الإلكتروني، ذكرت فيه أن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي فقدت نفوذها الدبلوماسي في الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت أن الموقع الجغرافي لتركيا يتيح لها لعب دور مهمّ في أوراسيا، مبينة أن روسيا والولايات المتحدة لا تتجاهلان أن هذا الأمر.

وأكدت أن أنقرة تنفّذ مبادرات من شأنها أن تحظى بدعم الجانبين الأمريكي والروسي، من أجل تعزيز قوتها الإقليمية.

كما أشارت المجلة الفرنسية إلى أن تركيا لا تريد تحديد نفسها فقط مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" أو روسيا.

وأفادت بأن الحياد الفرنسي في السياسة الخارجية بدأ يتراجع، منتقدة باريس لفقدانها التأثير والنفوذ الدبلوماسي في الحرب الروسية-الأوكرانية لصالح تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us