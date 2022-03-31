سياسة
2 دقيقة قراءة
كيف تأثرت شعبية بوتين بين الروس منذ بدء الهجوم على أوكرانيا؟
أجرى مركز "ليفادا" المستقلّ استطلاع رأي جديداً، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لقياس شعبية الرئيس فلاديمير بوتين بين الروس. ما نتائجه؟
كيف تأثرت شعبية بوتين بين الروس منذ بدء الهجوم على أوكرانيا؟
كيف تأثرت شعبية بوتين بين الروس منذ بدء الهجوم على أوكرانيا؟ / AP
31 مارس 2022

ذكر استطلاع رأي لمركز "ليفادا" المستقلّ للأبحاث، أن شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتفعت منذ بدء الهجوم على أوكرانيا، إذ أعرب أكثر من 80 بالمئة من الشعب الروسي عن دعمهم لقرار العملية العسكرية.

وأفاد استطلاع الرأي بأن 83 بالمئة من الشعب الروسي يوافقون على قرارات بوتين، مقارنةً بـ71 بالمئة في استطلاع سابق أُجريَ في مطلع فبراير/شباط الماضي.

وأوضح المركز أن 15 بالمئة من المستطلَعين يرفضون سياسات بوتين، في انخفاض من 27 بالمئة سابقاً، فيما رفض 2 بالمئة المشاركة رفضاً أو إيجاباً.

وبرّر بوتين العملية العسكرية في أوكرانيا بـ"الإبادة الجماعية" للناطقين بالروسية هناك، واتهم كييف بإقامة علاقات وثيقة مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي تعتبر موسكو أنه يهدّد حدودها الغربية.

وفيما يركز الإعلام الرسمي يومياً على تلك الرسالة، أُجبرَت غالبية وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة على الإغلاق، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

كما جرّمت روسيا نشر معلومات "كاذبة" عن قواتها المسلحة، وحظرت وقيَّدَت الوصول إلى شبكات تواصل اجتماعي واسعة الانتشار مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us