سياسة
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بعد رسوبه.. تلميذ يقتل معلّماً بساطور في مدرسة تشيكية
تمكنت شرطة العاصمة التشيكية براغ الخميس، من إلقاء القبض على تلميذ لاذ بالفرار، بعد قتله معلّمه في المدرسة باستخدام ساطور. وحسب السلطات الرسمية، وقعت الحادثة بعد شجار حادّ بين التلميذ ومعلّمه بسبب رسوبه.
بعد رسوبه.. تلميذ يقتل معلّماً بساطور في مدرسة تشيكية
تلميذ يقتل معلّمأً بساطور في مدرسة تشيكية / AP
31 مارس 2022

أقدمَ تلميذ الخميس على قتل أحد المعلمين باستخدام ساطور في مدرسة ثانوية بالعاصمة التشيكية براغ، ثم وُقفَ وهو يحاول الفرار، حسب الشرطة ومسؤولين حكوميين.

وأوضحت الشرطة في تغريدة على تويتر أن "الجاني هاجم معلّماً بساطور قبل الظهر، ولسوء الحظ أدى الهجوم إلى مقتل المعلم".

ولاذ الفاعل بالفرار تاركاً الساطور في مسرح الجريمة.

ونشرت الشرطة مئات من عناصرها بحثاً عنه، فيما شاركت مروحية تابعة لها في العملية.

فيما قال وزير التربية بيتر غازديك، إن "المدرّس تَعرَّض لهجوم من تلميذه"، مضيفاً أن من المحتمَل أن الفتى تشاجر مع المعلم إثر "رسوبه" في المدرسة الأربعاء.

وأعلنت الشرطة لاحقاً أنها "تمكنت من العثور على المشتبه به وتوقيفه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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