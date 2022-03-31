أقدمَ تلميذ الخميس على قتل أحد المعلمين باستخدام ساطور في مدرسة ثانوية بالعاصمة التشيكية براغ، ثم وُقفَ وهو يحاول الفرار، حسب الشرطة ومسؤولين حكوميين.

وأوضحت الشرطة في تغريدة على تويتر أن "الجاني هاجم معلّماً بساطور قبل الظهر، ولسوء الحظ أدى الهجوم إلى مقتل المعلم".

ولاذ الفاعل بالفرار تاركاً الساطور في مسرح الجريمة.

ونشرت الشرطة مئات من عناصرها بحثاً عنه، فيما شاركت مروحية تابعة لها في العملية.

فيما قال وزير التربية بيتر غازديك، إن "المدرّس تَعرَّض لهجوم من تلميذه"، مضيفاً أن من المحتمَل أن الفتى تشاجر مع المعلم إثر "رسوبه" في المدرسة الأربعاء.

وأعلنت الشرطة لاحقاً أنها "تمكنت من العثور على المشتبه به وتوقيفه".