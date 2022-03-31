سياسة
2 دقيقة قراءة
الكويت.. فرق الإطفاء تكافح حريقاً ضخماً في أقدم الأسواق التجارية بالعاصمة
تواصل قوات الإطفاء العامّ في الكويت، محاولة السيطرة على حريق ضخم اندلع اليوم الخميس، في أقدم الأسواق التجارية بالعاصمة، متسبباً في حجم كبير من الخسائر، دون أن يؤدي إلى وقوع ضحايا، حسب المعلومات الأولية.
الكويت.. فرق الإطفاء تكافح حريقاً ضخماً في أقدم الأسواق التجارية بالعاصمة
اندلاع حريق كبير في أقدم أسواق العاصمة التجارية الكويت / AA
31 مارس 2022

أعلنت السلطات الكويتية الخميس، اندلاع حريق كبير في أقدم الأسواق التجارية بالعاصمة الكويت.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا" "أعلنت قوة الإطفاء العامّ الكويتية، أن حريقاً كبيراً اندلع في محلات سوق المباركية بالعاصمة الكويتية".

فيما قالت وزارة الإعلام الكويتية عبر حسابها على تويتر، إن "8 فرق إطفاء تكافح للسيطرة على حريق سوق المباركية، الذي اندلع في عشرات المحلات التي تحتوي على عطور وجلود".

بدورها ناشدت قوة الإطفاء العامّ المواطنين والمقيمين عدم التجمهر في منطقة حريق سوق المباركية، وكذلك الطرق المؤدية إليه، لتسهيل مهمة رجال قوة الإطفاء وفرق الطوارئ".

كما تداول مغرّدون عبر حساباتهم على موقع تويتر صوراً ومقاطع مصورة تُظهِر ضخامة الحريق الذي شبّ في سوق المباركية، وتصاعد ألسنة النيران والأدخنة من المحالات.

وحتى الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، لم تعلن السلطات الكويتية عن وقوع ضحايا أو مصابين أو حجم الخسائر المادية جراء الحريق.

وتقع سوق المباركية في قلب العاصمة الكويت، وتُعَدّ أقدم الأسواق التجارية في البلاد، إذ يعود تاريخها إلى أكثر من 120 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us