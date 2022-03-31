أعلنت السلطات الكويتية الخميس، اندلاع حريق كبير في أقدم الأسواق التجارية بالعاصمة الكويت.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا" "أعلنت قوة الإطفاء العامّ الكويتية، أن حريقاً كبيراً اندلع في محلات سوق المباركية بالعاصمة الكويتية".

فيما قالت وزارة الإعلام الكويتية عبر حسابها على تويتر، إن "8 فرق إطفاء تكافح للسيطرة على حريق سوق المباركية، الذي اندلع في عشرات المحلات التي تحتوي على عطور وجلود".

بدورها ناشدت قوة الإطفاء العامّ المواطنين والمقيمين عدم التجمهر في منطقة حريق سوق المباركية، وكذلك الطرق المؤدية إليه، لتسهيل مهمة رجال قوة الإطفاء وفرق الطوارئ".

كما تداول مغرّدون عبر حساباتهم على موقع تويتر صوراً ومقاطع مصورة تُظهِر ضخامة الحريق الذي شبّ في سوق المباركية، وتصاعد ألسنة النيران والأدخنة من المحالات.

وحتى الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، لم تعلن السلطات الكويتية عن وقوع ضحايا أو مصابين أو حجم الخسائر المادية جراء الحريق.

وتقع سوق المباركية في قلب العاصمة الكويت، وتُعَدّ أقدم الأسواق التجارية في البلاد، إذ يعود تاريخها إلى أكثر من 120 عاماً.