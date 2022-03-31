سياسة
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"فيفا" يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة بمونديال "قطر 2022".. تعرّف أبرزها
قبل يوم من موعد عملية سحب قرعة كأس العالم، td العاصمة القطرية الدوحة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مستويات المنتخبات المشاركة في مونديال "قطر 2022"، بحضور إنفانتينو، رئيس الاتحاد وعدد من المسؤولين.
"فيفا" يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة بمونديال "قطر 2022".. تعرّف أبرزها
"فيفا" يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة بمونديال "قطر 2022".. تعرّف أبرزها / AP
31 مارس 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس، عن مستويات المنتخبات المشاركة في مونديال "قطر 2022"، عشيَّة سحب قرعة دور المجموعات في الدوحة.

وتنطلق غدا الجمعة عملية سحب قرعة كأس العالم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وعدد من مسؤولي "فيفا" ومن كبار الشخصيات من القارات الست.

وقسمت المنتخبات الـ32 المتأهلة لنهائيات كأس العالم القادمة إلى أربعة مستويات، يُمنع فيها وجود منتخبين من مستوى واحد في مجموعة واحدة.

وستكون قطر في المستوى الأول باعتبارها مستضيفة البطولة، فيما حلّ المغرب وتونس في المستوى الثالث، والسعودية ضمن المستوى الرابع.

وجاءت المستويات وفقاً للتصنيف التالي:

المستوى الأول: قطر، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال.

المستوى الثاني: المكسيك، هولندا، الدنمارك، ألمانيا، أوروغواي، سويسرا، أمريكا، كرواتيا.

المستوى الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.

المستوى الرابع: الكاميرون، كندا، الإكوادور، السعودية، غانا.

ويتبقى ثلاثة منتخبات ستضمن وجودها في كأس العالم من خلال الملحق، وستُوضَع في المستوى الرابع أيضاً.

وستُعرف أسماء المنتخبات الثلاثة في يونيو/حزيران القادم، عقب المواجهات التالية:

اسكتلندا - أوكرانيا، الفائز منهما ضد ويلز.

الإمارات - أستراليا، الفائز منهما ضد بيرو .

نيوزيلندا - كوستاريكا.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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