أعلنت وزارة الزراعة الروسية الخميس حظر تصدير بذور دوار الشمس اعتباراً من غد الجمعة حتى نهاية أغسطس/آب، وستحدد حصة تصديرية لزيته لتجنُّب النقص وتخفيف الضغط على الأسعار المحلية.

جاء ذلك في بيان للوزارة قالت فيه: "مع النموّ الحادّ في الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس والبذور الزيتية، يتمايد حالياً الطلب على المنتج الروسي".

وذكرت الوزارة أن حظر تصدير البذور سيبدأ في الأول من أبريل/نيسان حتى 31 أغسطس/آب، وستحدّد حصة تصديرية حجمها 1.5 مليون طن لزيت دوار الشمس من 15 أبريل/نيسان حتى 31 أغسطس/آب.

وأوكرانيا وروسيا أكبر منتجين لزيت دوار الشمس في العالم، والهند من العملاء الرئيسيين.

بدورهم قال مسؤولون في القطاع إن الهند تعاقدت على شراء 45 ألف طن من زيت دوار الشمس الروسي بسعر قياسي مرتفع للشحنات، في أبريل/نيسان مع صعود أسعار زيت الطعام في السوق المحلية بعد توقف الإمدادات من أوكرانيا، وفق حديثهم لرويترز.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الزراعة الروسية إن على موسكو تحديد حصص تصدير لزيت دوار الشمس "للحفاظ على استقرار" الإمدادات المحلية، فيما تتخذ روسيا خطوات لحماية سوقها الغذائية بعد أن فرض الغرب عقوبات عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "ستقضي هذه المجموعة من الإجراءات على احتمال حدوث نقص، فضلاً عن الزيادات الحادَّة في كلفة الموادّ الخام والمنتجات ذات الأهمية الاجتماعية في روسيا".

وذكر متعاملون أن زيت دوار الشمس الخام الروسي يُعرَض بسعر قياسي قدره 2150 دولاراً للطن، شاملاً تكاليف التأمين والشحن في الهند لشحنات أبريل/نيسان، مقارنة بسعر 1767 دولاراً لزيت الصويا و1720 دولاراً لزيت النخيل الخام.