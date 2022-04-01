سياسة
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البنتاغون: تركيز الروس على شرق أوكرانيا ينذر بنزاع طويل الأمد
حذّر البنتاغون من أن تركيز الجهود الحربية الروسية على إقليم دونباس شرق أوكرانيا يُنذر بنزاع "طويل الأمد". فيما أوضح مسؤول آخر كبير في البنتاغون أن هدف الروس "هو الشرق بوجه عام".
البنتاغون: تركيز الروس على شرق أوكرانيا ينذر بنزاع طويل الأمد
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قال إن منطقة دونباس فيها كثير من الجنود الأوكرانيين الناشطين للغاية وسيستمر القتال فيها طويلاً / AP
1 أبريل 2022

حذّرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس من أن تركيز الجهود الحربية الروسية على دونباس شرق أوكرانيا، إذ تواجه القوات الروسية وحدات أوكرانية متمرّسة، مما يُنذر بنزاع "طويل الأمد".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين إنّ ما أعطى "الأولوية لمنطقة دونباس (لدى الروس) أنها منطقة لم يقاتلوا فيها منذ ثماني سنوات ويوجد فيها كثير من الجنود الأوكرانيين الناشطين للغاية، لذا قد يستمر القتال لفترة".

وأضاف: "قد لا تكون مسألة أيام أو أسابيع، قد تكون أطول من ذلك بكثير، لكن لا يزال من الصعب معرفة ذلك".

وفي وقت سابق قال مسؤول كبير في البنتاغون للصحفيين طالباً عدم كشف هويته إن القوات الروسية باشرت الانسحاب من تشيرنوبيل (شمال) و"تخلّت" عن مطار غوستوميل العسكري شمال غرب كييف، لكن "لا نزال نعتقد أن ما يجري إعادة تموضع".

وأضاف: "ليس لدينا أي مؤشر على الإطلاق على عودة هؤلاء العسكريين إلى ديارهم أو إبعادهم نهائياً عن القتال".

وتابع المسؤول الكبير: "لا نزال نعتقد أنه ستجري إعادة تجهيز هذه القوات وإرسالها مجدداً إلى أوكرانيا... لمواصلة القتال.. وفقاً لرؤيتنا فإن هدفهم هو الشرق بوجه عام"، بما فيه المناطق الانفصالية في لوغانسك ودونيتسك في إقليم دونباس.

لكنّه لفت إلى أن "الأوكرانيين يعرفون الإقليم جيداً جداً"، مشيراً إلى ثماني سنوات مرت على حرب الاستنزاف بين الانفصاليين والقوات الأوكرانية في هذه المنطقة.

وحذّر المسؤول الروس من أن "مجرد إعطائهم (الإقليم) الأولوية وزيادة أعدادهم وبذل مزيد من الجهد يعني أن الأمر سيكون صعباً".

وأردف: "وقد ينذر ذلك بنزاع أطول أمداً".

كما أكد المسؤول أن القصف الروسي متواصل لا سيما على كييف وتشيرنيهيف وإيزيوم وخاركيف وماريوبول ودونباس.

وتحاول القوات الروسية تطويق الجيش الأوكراني المنتشر منذ عام 2014، على طول خط يمر قرب دونيتسك في الجنوب ولوغانسك في الشرق وصولاً إلى إيزيوم في شمال غرب دونيتسك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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