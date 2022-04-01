مع قرب حلول شهر رمضان المبارك في تركيا السبت، وكما في كل عام، بدأت التحضيرات في إسطنبول استعداداً لاستقبال الشهر المسمى سلطان الأشهر في البلاد. علقت أيضاً أضواء المحيا على أشهر المآذن في تركيا ولعل أهمها في جامع آيا صوفيا بإسطنبول، وجامع السلطان أحمد، وفي ولايات أخرى.

وبفرحة وحماس تتزين المساجد متهيئة لاستقبال زوارها من المصلين والصائمين العابدين والتائبين، ليتموا عباداتهم خلال شهر من الرحمة والتعاضد أملاً بالغفران والقبول.

حماس هذا العام يختلف عن العامين السابقين مع رفع إجراءات مكافحة جائحة كورونا، التي سيطرت على العالم على مدار شهري رمضان في العامين السابقين، وحرمت الصائمين فرحة العادات والتقاليد الرمضانية، وأبعدتهم عن أحبابهم.

وتراجعت حالات الإصابة والوفاة بجائحة كورونا بشكل كبير في تركيا، مع استمرار حملات التلقيح، وهو ما يؤدي إلى رفع الإجراءات الوقائية سواء في تركيا أو في كثير من دول العالم.

أضواء المحيا

أضواء المحيا التي تعلق بين مآذن الجوامع، علقت في معظم الجوامع الكبرى المنتشرة في إسطنبول، وهي من العلامات الدالة على قدوم الشهر الفضيل، وتبقى معلقة إلى نهاية رمضان.

والمحيا لافتات ضوئية تعلق في شهر رمضان بين مئذنتين في المساجد الكبيرة بتركيا، وتحمل عبارات دينية تتغير على مدار الشهر، ويرجع تاريخها إلى العهد العثماني.

ويعود تقليد المحيا إلى ما قبل 450 عاماً، حيث علقت أولى لافتات المحيا في عهد السلطان العثماني "أحمد الأول"، بين مئذنتَي جامع "السلطان أحمد" الشهير.

وخلال الاستعدادات للشهر الفضيل هذا العام علقت أيضاً أضواء المحيا على أشهر المآذن في تركيا ولعل أهمها في جامع آيا صوفيا بإسطنبول وجامع السلطان أحمد وفي ولايات أخرى.

حماس وفرحة

باحات المساجد الشهيرة في إسطنبول تشهد أيضاً حراكاً مكثفاً، بخاصة مع محاولات فصل الربيع إظهار نفسه، عبر درجات الحرارة التي بدأت ترتفع بعد شتاء خير، وتفتح الأزهار والورود.

هذه الباحات والساحات في المساجد تشهد الفرحة مع الاستعدادات التي تكتمل في الجوامع من عمليات التنظيف وتعليق الأضواء، حيث تتكثف الزيارات للمساجد بخاصة مع إقامة الصلوات الخمس.

جامع أيا صوفيا الذي يستعد بدوره لاستقبال أول صلاة تراويح منذ 88 عاماً، يشهد زيارات مكثفة على مدار الساعة، حيث يحمل الجامع رمزية كبرى في وجدان الشارع التركي.

وفي 24 يوليو/تموز 2020 أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة منذ 86 عاماً من تحويله إلى متحف، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ووزراء ومسؤولين آخرين ورؤساء أحزاب.

ويقع "آيا صوفيا" في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستخدم مسجداً لمدة 481 عاماً، وجرى تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

عمليات التنظيف

ومن مظاهر الاستعداد والتزيين لاستقبال الشهر الفضيل عمليات التنظيف التي تشهدها أبرز الجوامع، حيث الحرص على تجهيز المساجد وغسل السجاد والجدران بماء الورد مع اقتراب شهر رمضان.

ويحرص القائمون على المساجد بمختلف مستوياتهم على نظافة الجامع طوال الوقت وبخاصة مع اقتراب شهر رمضان وخلاله، إذ يجري تنظيف الأرضيات والجدران والسجاد والأحواض وأماكن الوضوء بالمسجد.

وحسب القائمين فإن أعمال التنظيف الاعتيادية تحدث 5 مرات في اليوم، تبدأ بعد صلاة الفجر وتتكرر بعد كل صلاة، أما في شهر رمضان، فتجري أعمال تنظيف بخاصة مثل غسل السجاد وتعقيمها وتعطيرها فرحة لقدوم الشهر المبارك.

ومع هذه الاستعدادات وعمليات التزيين فإن إسطنبول تعد زائريها وأهلها بشهر رمضاني مميز يعوض الحرمان الذي فرض خلال العامين الماضيين، مستعدين لأداء الصلوات والعبادات المختلفة على أمل القبول.

وسيؤدي رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، إلى عودة المظاهر الاجتماعية والتكافلية التي تسود بين المسلمين، بخاصة أن إسطنبول باتت حاضنة للمسلمين من كل دول العالم.